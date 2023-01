La denuncias por casos de violencia infantil crecieron de manera alarmante en los últimos meses. Cuatro de cada diez denuncias que se receptan tienen como víctima a menores de edad.

En La Mañana de El Periódico FM 97.1, dialogamos con el Andrés Peretti, juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco quien habló de esta preocupante realidad. "Esta realidad que nos toca vivir tuvo un crecimiento muy fuerte después de la pandemia. Como consecuencia de la pandemia las denuncias bajaron no porque la violencia no haya estado instalada si no por cuestiones de movilidad... eso se mantuvo durante gran parte del 2021 hasta mediados de marzo cuando se retomó una cierta normalidad y habitualidad en la cantidad de denuncias que veníamos manejando. A partir de ahí ha habido un crecimiento muy sustancial, realmente vimos un crecimiento que en comparacion con el 2021, hubo un aumento del 30% en la cantidad de denuncias que se manejan. Solemos manejar un promedio de 3 o 4 denuncias nuevas por día, denuncias que significan situaciones que no tienen medidas anteriores, por que también existen incumplimientos a medidas que nosotros disponemos de protección y que no las computamos como nuevas sino como una consecuencia de una medida ya tomada", explicó Peretti.

"Terminado el 2022, con la excepción de la última quincena de diciembre que fue muy fuerte en el crecimiento, tuvimos un promedio de 5-6 denuncias por día y en la primera quincena de diciembre llegamos a manejar un promedio de 10-12, que son números alarmantes", dijo Peretti.

En ese sentido, Peretti también explicó que la violencia familiar y de género es multicausal porque depende de muchas variables, incluso hay una cuestión vinculada al final del año, al alcohol, al calor y a como los sentimientos se se exacerban mucho más en esta época del año. "También depende de muchos motivos vinculados netamente a lo económico, lejos de hacer una análisis político, la situación que se está viviendo es preocupante y eso también termina influyendo en la cantidad de violencia que se ejerce principalmente en mujeres y fundamentalmente en niños, niñas y adolescentes", agregó.

Mil personas denunciadas al año

De los números aportados por Peretti se desprende que en el año casi mil personas son denunciadas en San Francisco por hechos de violencia de familiar o de género. "Cada caso tiene su particularidad, pero la realidad es que en el año 2021 la oficina de violencia doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó una estadística donde en el caso de los femicidios, que es la máxima expresión de violencia de genero que tenemos, solamente se denunció un 10% de los casos que terminaron con la vida de la víctima, con lo cual la cantidad de denuncias no necesariamente está vinculada con la gravedad de los hechos sino que existe otro tipo de limitaciones que como Unidad Judicial, como Ministerio Público Fiscal, como sociedad también tenemos que trabajar para lograr de que ante una determinada situación de violencia exista la denuncia, porque hay que destacar que nosotros trabajamos a partir de denuncias, si no existen denuncias, más allá de la situación es imposible para nosotros enterarnos y actuar en consecuencia", indicó Peretti.

Abundan las perimetrales

Con respecto a las medidas que se toman al respecto, abundan las perimetrales "que son los impedimentos de contacto, impedimento de visita o que no haya ningún tipo de contacto por ningún medio, ni redes sociales y en los casos más graves se puede tomar la decisión de la exclusión del agresor junto con la perimetral. También disponemos de la herramienta del botón antipánico o Dispositivo Salva. Esas son las medidas, pero la gran mayoría están vinculadas con las perimetrales", explicó..

"Lo que venimos insistiendo y estamos tratando de implementar con un resultado que por ahora no es favorable para nuestro juzgado es establecer las tobilleras electrónicas, dispositivos duales como una herramienta mas para prevenir y lograr que la violencia cese", agregó el magistrado.

"Ninguna medida puede esperar al día siguiente"

Por otro lado, Peretti remarcó que la medida de prevención se toma en el mismo día que se toma la denuncia. "Es la particularidad que tiene el juzgado de violencia familiar y de genero, ninguna medida puede esperar al día siguiente, se resuelve en el mismo día. La forma de realizar la denuncia fundamentalmente la que nos permite en sí a llegar al conocimiento de la fiscalía correspondiente junto con nuestro juzgado, es la Unidad Judicial que trabaja en el edificio de la Policía, además el Polo de la Mujer y el 0800 888 9898 gratuito que permite la situación de denuncias anónimas", comentó Peretti.

"Depende del caso en particular, de la gravedad, en general sucede muchísima violencia de carácter psicológico, entendido como un hostigamiento y maltrato verbal y un porcentaje menor de violencia física. Hubo un gran crecimiento, antes de 2021 había 1 de cada 10 denuncias en los cuales las víctimas eran niñas, niños o adolescentes, ahora estamos manejando 4 de cada 10, el 40% de las denuncias que recibimos tenemos personas menores de edad que son víctimas de violencia directa o indirecta. Violencia directa es de carácter psicológica o física e indirecta es por problemas entre progenitores, es cuando mamá y papá discuten todo el tiempo y los niños están permanentemente están sometidos a esa situación con el efecto negativo que tiene en su desarrollo psicoemocional", comentó.

Por último, Peretti indicó también que dependiendo de la gravedad del hecho se le da intervención a la Senaf o a la Uder para que tome las medidas de protección correspondientes. "En algunas situaciones, depende de la gravedad del hecho se puede dictar una perimetral para con el padre o madre violento en contra del menor. En ese caso inmediatamente fijamos una audiencia para que el niño cuente lo que pasó cumpliendo cumpliendo con una obligación constitucional e internacional que tenemos como país que es escuchar al niño. A su vez en esa audiencia interviene una psicóloga del equipo técnico de tribunales y asesoría letrada a través de los distintos representantes complementarios, con la intervención de estas personas lo que se busca una mirada de carácter interdisciplinario ya que como dije al principio ya que la violencia es multicausal", concluyó.