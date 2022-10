Quedó firme la sentencia del Juzgado en lo Penal Juvenil de la ciudad de San Francisco que resolvió no imponerle penas a dos adolescentes que participaron del crimen de Cristian Robledo durante un partido de fútbol amateur disputado en 2019 y la ciudad de San Francisco.

Según informó la Justicia, el Tribunal que adoptó la decisión tomó en cuenta que la madre de la víctima, Rosa Gallegos, perdonó a los jóvenes que participaron en la pelea.

En la sentencia, el juez Andrés Peretti destacó que, durante la audiencia de imposición de pena, los adolescentes pidieron disculpas a la madre de la víctima y expresaron que nunca quisieron matar a nadie.

En tanto, la mujer aclaró que su pérdida era “irreparable”; sin embargo, perdonó públicamente a los agresores y los instó a que reencausen sus vidas, piensen en sus familias, sean buenas personas y respeten los derechos de los demás.

“En tiempos como los actuales, donde la violencia, la ira, la rabia, la cólera y el descreimiento generalizado de todas las instituciones –en especial, del Poder Judicial− dominan la escena pública y privada, el proceso interno que transitó Rosa Gallego −y que concluyó con el perdón a los asesinos de su hijo− es una inspiración para la sociedad toda, pero en concreto, para quienes nos desempeñamos en un fuero Penal Juvenil”, enfatizó el magistrado.

En este caso, el tribunal evaluó que el tratamiento tutelar cumplido por los jóvenes A. D. P y B. C. P. en el Complejo Esperanza fue aprovechado para adquirir y consolidar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y, en consecuencia, “es suficiente para neutralizar la pretensión punitiva”.

Sin perjuicio de la eximición de pena, el juez Peretti efectuó en la sentencia una serie de recomendaciones para que A. D. P. y B. C. P. puedan recuperarse y reinsertarse definitivamente en la sociedad de manera constructiva. En este sentido, los instó a seguir de ciertas reglas de conducta: no cometer nuevos delitos; no tener o manipular armas; no consumir drogas ni emborracharse; continuar tratamiento psicológico para fortalecer la empatía con los demás, su autoestima, el control de los impulsos y la tolerancia a la frustración; seguir trabajando; entre otras.

El crimen

Cristian Robledo murió el 18 de abril de 2019 como consecuencia de las lesiones sufridas durante una pelea ocurrida durante un partido de fútbol amateur.

En la pelea participaron tres adultos y dos adolescentes.

Mientas que los tres primeros fueron condenados a 12 años de prisión, los dos últimos no recibieron condena.