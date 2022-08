El dolor de una madre que pierde un hijo es irreparable. Pero algunas veces puede encontrar algo de sanación.

Hace un par de días se vivió en el edificio de tribunales de San Francisco un acontecimiento que para la Justicia provincial se convirtió en una especie de hito y vino del lado de Rosa Gallegos, una mamá de nuestra ciudad que si bien sufrió la pérdida de un hijo, decidió perdonar.

Todo se dio en el marco de una audiencia de imposición de pena que se desarrolló el pasado 26 de agosto, donde debían determinar si le dictaban pena de cárcel efectiva o absolvían a dos de los condenados por el homicidio de Cristian Robledo, joven que fue asesinado en el marco de un partido de fútbol ocurrido en abril de 2019, en cancha de La Milka.

Se trataba de Brando Pérez y Agustín Páez, quienes eran menores al momento de cometer el crimen.

Frente a ellos, Rosa no solo los perdonó sino que también les dio un sermón especial contando su historia, la de Cristian y rogándoles que aprovechen una nueva oportunidad de vida por su bien, la de sus familias e hijos.

El discurso de Gallegos hizo que tanto el fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, como el juez de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil, Andrés Peretti, hasta los abogados defensores terminen plenamente emocionados. Además destacaron que se vivió un momento único en sus carreras.

Una audiencia especial

Hay que recordar que el crimen de Robledo tuvo cinco condenados el año pasado, tres mayores de edad: Maximiliano Manzanelli (36), Facundo León (21), Alejandro Cortez (25), que fueron condenados a 12 años prisión, y los menores de 17 años, Brandon Pérez y Agustín Páez.

Estos últimos dos debieron afrontar el periodo sociocoportamental en el Complejo Esperanza y en el último tiempo gozaron de salidas transitorias con estrictas condiciones, que según el Juzgado de Menores, cumplieron "muy bien".

Es por esto que, el último viernes, en el marco de la audiencia de imposición de pena, el fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, decidió dejar en libertad a Pérez y Páez sin imponerles pena alguna y dándole una nueva posibilidad de insertarse en la sociedad.

Fue en esa misma audiencia que Rosa Gallegos, al verse por primera vez cara a cara con dos de los acusados de asesinar a su hijo, decidió perdonarlos y además brindarles una lección de vida que dejó atónito a todos los presentes.

“Fue el espíritu de Cristian”

En todo el proceso, Rosa fue una madre que siempre peleó -con mucho respeto- porque se haga justicia por una muerte brutal. Incluso, hasta hace poco tiempo se manifestaba con indignación por temor a que dos de los autores puedan quedar en libertad.

Sin embargo, el viernes en el marco de la audiencia todo cambió.

“Estoy segura que fue el espíritu de Cristian que está presente y que me hizo cambiar de parecer. Porque no tenía nada previsto y siempre fuimos gente con buenos valores y códigos. Y si hubiese sido yo la que no estaba, él hubiese actuado así”, manifestó emocionada Rosa a El Periódico.

Además, la mujer recordó que en la audiencia vio por primera vez a estos dos jóvenes y manifestó que además de perdonarlos, les dedicó unas sentidas palabras: “Les dije que se le estaba dando una nueva oportunidad, que la aprovechen por el bien de sus vidas y sus familias”, dijo.

A la vez, los hizo poner en lugar de ella y de Paz, la hija de Cristian, repasando por los duros momentos que les tocó atravesar en el proceso de un duelo que pareciera nunca cerrará.

“Les aconsejé, les dije que sean buenas personas ahora que tenían la oportunidad. No da resultados hacer esas cosas, estuvieron 3 años presos entre gente de mal vivir. Es mejor ser buena gente y solidario”, recordó.

Una lección de vida

Pese a su extensa y rica experiencia, el fiscal Alberione fue uno de los más sorprendidos y emocionados por el desenlace de la audiencia.

"En el marco de la audiencia se resolvió que estas personas que habían pasado más de 3 años en el Complejo Esperanza y con tratamiento sociocoportamentales, demostrando una evolución de su experiencia personal y con la anuencia de la familia de la víctima, se decidió no imponerle pena para que sean reinsertados a la sociedad", sostuvo el fiscal a El Periódico.

Sobre la particular intervención de la madre, reflexionó: "Rosa Gallegos nos dio un ejemplo de vida en el momento en que todas las personas sacamos lo peor, nuestro rencor. Decidió perdonarlos y hacerlos recapacitar en el mal que le causaron a su familia y a la de ellos mismos".

"La mujer mantuvo siempre el mismo tono de paz, tranquilidad y ambos menores le pidieron disculpas a la madre. La mujer no solo los perdonó sino que además renunció a las medidas de restricción de acercamiento", indicó el funcionario judicial.

Alberione sostuvo que en todos los años de experiencia nunca vivió una situación de esta magnitud. “Con esta paz y enseñanza, no solo no tuve una experiencia así, sino que no imaginé que podía ser posible. Fue algo que quedamos todos tremendamente sorprendidos desde juez, fiscal, victimarios y las propias familias”, destacó.

Por último, manifestó que "es tremendamente satisfactorio y esperanzador que haya personas que sean capaces de pensar más allá de sí mismo y tenga la posibilidad de vivir en paz y sin conflicto. Todo esto aunque haya situaciones que no se reparan como la muerte de un joven en un partido de fútbol".

“Fue histórico y memorable”

El juez de de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil de San Francisco, Andrés Peretti, también destacó que el accionar de Rosa fue una experiencia que los marcó.

“En esta audiencia desde el Juzgado Juvenil nos corresponde analizar si se debe imponer pena o no. El fiscal Alberione solicitó la absolución de pena a los dos jóvenes por su cumplimiento del periodo de prueba y en consecuencia desde el Juzgado no podemos imponer una pena”, explicó Peretti a El Periódico.

“Lo que fue realmente histórico y memorable fue la participación de Rosa al contar su historia y trata de exponerla ante nosotros. Fue muy emocionante porque en época de tantas diferencias sociales, conflictos y violencia, tener una mamá de un joven que fue asesinado de una manera brutal que tome la decisión de perdonar muestra una entereza e integridad enorme. Fue una experiencia que nos marcó de acá para adelante”, destacó el juez.

Al mismo tiempo, consideró que la postura de Rosa "fue de perdón, superación, de muchísimo afecto y entendimiento de determinadas cuestiones que muchas veces cuesta comprender en general para la sociedad".

También Peretti agregó: "Esto demuestra que nuestro trabajo desde el Juzgado Penal Juvenil tiene una salida dado que se busca una rehabilitación y reinserción social, y en este caso tuvo un resultado favorable en todo sentido”.