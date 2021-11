El secretario general del Sindicato de Gas Privado de Córdoba, La Rioja y Catamarca, Leandro Balanzino, se mostró preocupado por el riesgo que corren unas 30 fuentes laborales tras el conflicto entre la empresa YPF Gas y su segundo distribuidor más importante en nuestra provincia, Sereno Gas S. A.

La firma YPF rescindió el contrato con la empresa local y desde este lunes ya no se venden más garrafas subsidiadas por el Estado Nacional en San Francisco, Morteros y Cosquín.

Balanzino informó que a inicios de la semana mantuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo con representantes tanto de Sereno como de YPF, pasando a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes.

“Por el momento los trabajadores de Sereno fueron suspendidos por 30 días, estamos viendo el tema del sueldo, no sé si será pagado en un 60 o 100 por ciento”, dijo el representante gremial en declaraciones a El Periódico Radio (FM 97.1), quien se mostró preocupado: “Son casi 30 trabajadores entre Cosquín, Morteros y San Francisco.

Nos abemos si YPF siendo solidariamente responsable se hará cargo de algunos puestos de trabajo o no. Eso se decidirá el lunes próximo”.

En este punto, Balanzino recordó que el convenio de trabajo, en el artículo 2, figura que YPF es solidariamente responsable de todos sus distribuidores: “Nos interesa que se mantengan los puestos de trabajo, es por lo que discutimos”, afirmó.

Al ser consultado sobre el conflicto, expresó: “Se rescinde por la venta indebida de gas, de otra marca por parte de Sereno que es distribuidor exclusivo de YPF, aparentemente es por eso”. Luego respondió sobre si otra empresa se haría cargo de la venta exclusiva que tenía Sereno hasta hace unos días: “Por ahora no hay otra empresa que se haga cargo, para eso debe tener un deposito habilitado por la Secretaria de Energía, algo que no se hace en una, dos o tres semanas”. remarcó.

La respuesta de Sereno

Según explicó a El Periódico Radio el encargado de la compañía, Adriano Sereno, desde el año 1993 distribuyen las garrafas pertenecientes a la firma del Estado Nacional y desde el 2001 que son distribuidores exclusivos en la ciudad.

“Teníamos contrato hasta el año 2024, pero de un día para otro decidieron cortar el contrato porque aducen que no cumplimos con algunas cláusulas”, manifestó angustiado.

Al mismo tiempo sostuvo que van a pelear en la Justicia para que YPF revea y retrotraiga la medida ya que sostiene que vienen cumpliendo con el contrato. "Ya enviamos carta documento y vamos a pedir que revea la medida", dijo.

Luego explicó que YPF tiene que responder por estas 30 familias que quedan desocupadas: “Nosotros tenemos un contrato que indica que no podemos vender otras garrafas que no sean las de ellos, y la propia YPF ahora no nos abastece más de las garrafas”, comentó.