La empresa YPF Gas rescindió el contrato de su distribuidor Serenos Gas S. A. y desde este lunes ya no se venden más garrafas subsidiadas por el Estado Nacional en San Francisco, Morteros y Cosquín. Además con esta situación peligran cerca de 30 puestos de trabajo que se desempeñaban en la compañía.

Sereno Gas es la empresa regional que contaba con la exclusividad de comercializar las garrafas sociales de YPF Gas en San Francisco, Morteros y Cosquín.

Según explicó a El Periódico Radio FM 97.1, el encargado de la compañía, Adriano Sereno, desde el año 1993 distribuyen las garrafas pertenecientes a la firma del Estado Nacional y desde el 2001 que son distribuidores exclusivos en la ciudad.

“Teníamos contrato hasta el año 2024, pero de un día para otro decidieron cortar el contrato porque aducen que no cumplimos con algunas cláusulas”, manifestó angustiado Sereno.

Al mismo tiempo sostuvo que van a pelear en la Justicia para que YPF revea y retrotraiga la medida ya que sostiene que vienen cumpliendo con el contrato. "Ya enviamos carta documento y vamos a pedir que revea la medida", dijo.

Otro de los puntos más preocupantes es que en la empresa se desempeñan aproximadamente 30 personas y corren riesgo sus puestos de trabajo, expresó Sereno.

En este sentido, explicó que YPF tiene que responder por estas 30 familias que quedan desocupadas: “Nosotros tenemos un contrato que indica que no podemos vender otras garrafas que no sean las de YPF, y la propia YPF ahora no nos abastece más de las garrafas”, comentó.

“Esperamos que esta situación se resuelva pronto por el bien de la empresa, pero principalmente por la situación de los trabajadores”, indicó.

Cabe remarcar que por el momento se desconoce si otra empresa local o regional será la encargada de distribuir las garrafas de YPF en esta zona.