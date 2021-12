La evidencia científica registrada en todo el mundo sobre la eficacia y seguridad de las vacunas es enorme. Y en este presente en que la variante ómicron del coronavirus está provocando una ola de contagios masivos en todo el mundo, la eficacia de las vacunas se demuestra en la menor cantidad de internaciones y fallecimientos por COVID-19 que provoca el virus.

Por eso numerosos especialistas remarcan que las vacunas funcionan y sin dudas en este brote de ómicron en todo el mundo (llamada tercera ola en nuestro país) la situación no es lo misma que en las épocas anteriores de la pandemia, en la que no había vacunas o bien el porcentaje de personas vacunadas todavía no era tan alto. Así, por las defensas que cuenta hoy la población gracias a las vacunas e infecciones previas, las internaciones y muertes ya no crecen como antes en proporción a la cantidad de contagios.

Esto también se observa en San Francisco, ya que comparando la cantidad récord de casos activos de COVID-19 que registra la ciudad a la fecha con periodos con una cantidad similar en este mismo año, la cifra de internaciones hoy es casi 10 veces menor.

En detalle, el reporte del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Regional 3 informó que este jueves 30 de diciembre había nada menos que 1.269 casos activos de COVID-19, pero solo cinco personas internadas en el Hospital Iturraspe por esta causa; a la vez que por el momento ninguna de ellas necesita asistencia respiratoria mecánica.

Las cosas eran muy distintas allá en el pico de la llamada segunda ola, época en que la vacunación todavía no había alcanzado al grueso de la población. Con 1.241 casos activos informados el miércoles 26 de mayo de 2021 (fue la cifra récord hasta la de ayer jueves), se informaban 41 personas internadas en el nosocomio público y nada menos que 11 de ellas con respirador.

Algunos días después, el domingo 6 de junio, los casos activos y nuevos contagios ya comenzaban a bajar, pero las cifras de internaciones seguían aumentando: 45 personas internadas, de las cuales 17 necesitaban respirador artificial.

Es decir, casi 10 veces más personas internadas a las que tiene hoy el Hospital por esta causa.

En otras palabras, que gracias a la protección de las vacunas, combinada en muchos casos con las defensas por una infección previa, muchas personas evitaron tener que ser hospitalizadas y solo experimentaron cuadros leves de la enfermedad.

Hay que aclarar que según han manifestado distintos especialistas en Córdoba y el país, todavía no se alcanzó el pico de casos de este brote actual por la variante ómicron, por lo cual con una mayor cantidad de contagios es de esperar que más personas puedan ser internadas (principalmente aquellas no vacunadas o con esquema incompleto) y, lamentablemente, algunas puedan sufrir complicaciones en su salud incluso estando vacunadas.