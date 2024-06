La Municipalidad de San Francisco inició las obras de pavimentación en avenida Trigueros, entre las avenidas Juan de Garay y Rosario de Santa Fe. Se trata de un tramo de 500 metros lineales que llevará una inversión cercana a los 150 millones de pesos y permitirá completar la pavimentación de toda la traza, para ello se utilizarán 160 camiones de hormigón.

En este caso, el intendente Damián Bernarte explicó que con estos trabajos “estamos dándole continuidad a la obra que se hizo en el Loteo La Adelina, que llevaremos adelante de la misma forma que venimos desarrollando el resto de las obras de infraestructura vial donde los frentistas se encargarán del pago de la mano de obra, a cargo de la empresa Tresca S.R.L., de nuestra ciudad y la municipalidad aportará el hormigón”.

De esta manera, el titular del Ejecutivo explicó que “es una alegría porque durante mucho tiempo hubo un problema no resuelto para los frentistas de este sector por la apertura de Trigueros que, de alguna manera complicaba la vida de los vecinos del Loteo San Carlos. Gracias a la intervención municipal se pudieron solucionar los inconvenientes jurídicos y gracias a la predisposición de vecinos, loteadores, la Asociación Mutual Arabe y los propietarios de inmuebles linderos hoy podemos estar haciendo realidad esta obra importantísima”.

“Esta es una obra que permitirá mejorar la conectividad en una avenida que se ha transformado en una arteria de alto tránsito en la ciudad y que genera conectividad entre el norte y el sur del sector oeste de San Francisco”, agregó.

Más adelante, el intendente expresó que esta obra “es una de las tantas que están en ejecución” en la ciudad y al respecto agregó que “es necesario que entendamos que lo que ocurre en San Francisco en materia de ejecución de obras no está sucediendo en muchas ciudades del país. Son obras que exigen un gran esfuerzo de parte del Estado Municipal y todos los actores sociales de la comunidad y la realidad nos demuestra que, en un contexto de país donde no hay obra pública, en San Francisco no hemos parado ni un instante y eso nos pone muy orgullosos”.