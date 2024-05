Este miércoles, el intendente de Frontera visitó La Mañana de El Periódico para referirse a los avances de gestión, teniendo en cuenta que días atrás recibió la visita del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, con quien mantuvo un encuentro y con quien pusieron en común diversos ejes de trabajo.

En ese sentido, contó que fue una “visita corta” ya que el gobernador tenía visitas previstas en otras ciudades del departamento. “Pero el domingo anterior nosotros lo estuvimos visitando, acompañándolo en Rafaela. En una instancia de que necesitábamos hablar con él, se hizo ese tiempo para llegarnos, para visitarnos, con el compromiso de volver con más tiempo para caminar por la ciudad, para visitar instituciones, y seguir hablando de temas importantes que hay que ir resolviendo desde la infraestructura, desde las cuestiones de la justicia, temas importantes que ya hemos planteado al gobierno provincial desde el inicio de la nueva gestión”, comenzó Martínez.

Empecemos por orden, nombraba la infraestructura ¿Qué obras se está gestionando desde Frontera?

Una de las gestiones que habíamos realizado era en base a un programa específico. Nosotros presentamos la instalación de 80 columnas de alumbrado público y él vino a refrendar ese convenio, así que prontamente vamos a recibir esos fondos, algo de 45 millones de pesos. También hablamos de las demás gestiones que hemos presentado con valores que tenía la Provincia habilitados en estas instancias del nuevo gobierno, con las dificultades económicas que ha recibido la provincia. Tenemos presentadas obras de pavimentación, obras de mejoramiento de espacios públicos. En pavimento son dos etapas, y fundamentalmente iluminación. Apuntamos a eso. A medida que se vayan resolviendo estos programas, que recibamos los fondos y vayamos ejecutando, nos habiliten la presentación de más obras que estamos necesitando: bacheo, cordón cuneta… muchas cosas que por cuatro años nosotros no tuvimos la oportunidad ni siquiera de presentar un legajo, y cuando lo fuimos a presentar nunca tuvo una vista por parte de los referentes anteriores provinciales. Ahora está en una etapa de contención, esperando los tiempos lógicos para poder en estos momentos empezar a ejecutar.

Sobre alumbrado público y pavimento, ¿en qué sectores?

El programa de iluminación es en barrio Puzzi, barrio San Roque, barrio Vilani, en un contexto general. Después también tenemos presentado otro proyecto que es Vínculos, que lo maneja el Ministerio de Justicia y Seguridad. También iluminación en Eva Perón y Plan Federal. Ahí estamos hablando de 25, 30 columnas. Y de pavimento son seis cuadras. Es una trama central que conecta el norte, el centro y el sur. Es calle 5, 74 y 82 para ir cerrando esa ruta de conectividad que tenemos para evitar el tránsito en el Camino Interprovincial. Y estamos a la espera de que nos habiliten más programas para ir por mayor cantidad de infraestructura, con cuneta, pavimento y otras cuestiones que tenemos pendientes, por ejemplo, la obra de bacheo en el Camino Interprovincial.

Durante la visita del gobernador sorprendió que él mismo hablara sobre la importancia de que Frontera tenga un un fiscal, se comprometió a enviar un legajo a la justicia para que llegue finalmente de forma definitiva un fiscal ¿eso lo hablaron?

Está todo hablado, con los ministerios incluso. El tema del fiscal fue una preocupación importante hacia nosotros porque había un fiscal designado, se bajó con anterioridad, entonces nuestro interés era que la justicia tenga un fiscal adjunto acá para Frontera, para atender las causas exclusivas de Frontera, lo cual va a dar agilidad a las investigaciones y una relación directa con la Policía, la Policía de Investigaciones o a quien el fiscal le determine las causas que tenga que investigar. El compromiso fue muy fuerte. Yo quiero también decirles a los vecinos que no es la primera vez que yo me reuní con el gobernador y le planteé estas cosas que necesitamos. Él incluso un día que tuvimos un temporal, nos llamó diez de la noche y se puso a disposición para lo que necesitáramos dentro de la urgencia. Y todas estas urgencias en el día a día, desde el programa de Desarrollo Social, la cuestión del fiscal, siempre lo hemos tratado con él directamente o con los secretarios que están a cargo de de esa cartera, pero la relación es directa. También me sorprendió el domingo en Rafaela. Le dije que necesitábamos hablar un rato, me dijo que el lunes estaba en San Vicente y después me habló y me confirmó que llegaba a Frontera. Quiero aclarar de que no se le negó el acceso a ningún vecino al señor gobernador. El gobernador vino, saludó a los empleados municipales, a las personas que estaban ahí, a la prensa, hizo la entrevista y no se le negó la comunicación a nadie. El gobernador no tiene miedo de enfrentar a nadie ni mucho menos a un vecino que quiera plantear un reclamo de manera lógica y responsable. Toda la temática que nosotros día a día tenemos que ir resolviendo se va planteando al gobierno provincial.

También habló de la situación con la Policía y de una promesa de móviles

La reunión específica era por un tema de seguridad, más allá que desde que yo asumí el cargo estuvimos hablando con los jefes, estuvimos hablando con la gente del ministerio, estuvimos hablando con todos los referentes, evidentemente que hay cosas que ir resolviendo. Por ejemplo, la cantidad de móviles disponibles para poder trabajar. Es una cuestión a resolver. Hace poco hubo un cambio de jefe en el Comando Radioeléctrico de Frontera lo cual nos parece interesante para que le dé otra temática, otra impronta y otra relación con el municipio. Esas cosas las venimos hablando. Se planteó esta cuestión y él se comprometió en la compra de móviles nuevos y en la reparación de los móviles que están hoy sin utilizar, por lo menos en la departamental.

También se habló de la posibilidad de traer algunas cámaras de seguridad…

Él se comprometió a generar a fin de año un proyecto para que nosotros instalemos mayor cantidad de de cámaras de seguridad. También habíamos propuesto conformar una sala de monitoreo para trabajar en vivo y observar lo que pueda indicar un delito y comunicarle a la Policía. Me parece importante. Hoy con 30 cámaras no es suficiente, las utilizamos para tratar de resolver lo ya consumado porque no estamos haciendo un control 24 horas de las cámaras que están instaladas, pero sí grabamos un tiempo suficiente para que después la Policía tome esa información y pueda resolver el delito ocurrido. Es un compromiso que se ha tomado.

¿Hay un relevamiento de las cantidad de cámaras que necesitan o eso lo van analizando?

Se fueron incorporando cámaras de acuerdo a los recursos con los que disponíamos. En su momento, con la gestión de Victoria (Civalero), había ocho cámaras nada más y hoy hay 30 cámaras operativas. La ubicación se fue determinando a través del mapa caliente con la visación del fiscal de turno y del aporte de los centros vecinales. Evidentemente necesitamos muchas más, el doble, el triple de las que tenemos instaladas, pero esto tiene que venir con una estrategia de 24 horas de monitoreo, y teniendo la respuesta de la Policía al instante cada vez que el operador observe una situación que pueda determinar en un delito. Ese es el desafío. Por eso la necesidad de móviles es más activa. A mi parecer el Comando necesita ás móviles, tiene dos nada más, necesita un móvil más para poder hacer un patrullaje más efectivo, más allá de que a partir de enero y febrero, empezaron operativos de saturación con cinco o seis móviles que incluso vienen de otras jurisdicciones a partir de las 18 y hasta las 22 y de 0 a 5, donde hay una presencia, esa es la idea. Les pedimos a los vecinos que colaboren, que nos informen si ven a la Policía patrullar para que nosotros traslademos esa inquietud a los jefes para tener una presencia mayor. Evidentemente todo el delito no se puede combatir y seguimos teniendo algunas situaciones a resolver. Pero la idea es esa, tener más cantidades de móviles disponibles y también personal, porque el personal es escaso. Recién a fin de año puede haber egresados que pueden estar a disponibilidad de la Departamental para distribuir, porque el tema de Rosario ha convocado a muchos efectivos de diferentes jurisdicciones.

En esto de la prevención de los delitos, un trabajo muy importante de base lo hacen los clubes de la ciudad, que brindan contención, ¿qué novedades hay en cuanto al Plan Incluir?

Algunas instituciones han sido beneficiadas. El gobernador no sólo nos visitó para escucharnos sino que se comprometió en generar algunos algunos subsidios para algunas instituciones vecinales, Bomberos y algunos clubes. Ahora están por presentar un programa de capitales privados, donde el aporte de capital privado de los impuestos que se pagan en vez de aportarse al fisco provincial o nacional, se puedan aportar en obras. Eso es importante porque ayuda a mejorar su infraestructura. Hay clubes que quieren instalar cámaras de seguridad y vamos a acompañar en esto. Estamos continuamente en contacto con los clubes y con todas las instituciones, porque sabemos que tiene un rol importantísimo en nuestra comunidad. Nuestra obligación es poder contener y poder colaborar. Desde la gestión hicimos una pequeña entrega de un dinero, un subsidio, como recurso para empezar el año, pero esto es el día a día, para que la cancha pueda abrir, para que la escuela abra la puerta, para que el centro vecinal pueda brindar algunas contenciones a a los vecinos, ahí estamos, ese es nuestra obligación.

Sabemos que también meses atrás se reunió con el intendente de San Francisco para delinear agenda en común respecto, entre otros temas, al desarrollo del acueducto que va a beneficiar tanto a Frontera como a San Francisco ¿Qué avances hay en esta materia?

Nosotros estamos en contacto siempre con San Francisco y también días atrás hemos estado en Santa Fe con la gente de Redes y la gente de Acueductos donde planteamos la necesidad de modificar y actualizar nuestras redes de servicio de agua potable, y también hablamos sobre el tema del acueducto. El acueducto biprovincial se está construyendo, está en una primera etapa de toma de agua, la potabilización, y un tramo de acueducto de dos o tres kilómetros. Evidentemente que estamos ansiosos de que esa obra continúe porque evidentemente nos va a beneficiar a nosotros y a San Francisco y parte de la provincia de Córdoba. Así que estamos en contacto con la gente que lo está administrando. Evidentemente es una obra que tienen una una demora de construcción aproximadamente de cuatro años. Las provincias, la unidad ejecutora, está a la búsqueda de capitales que puedan de sostener el financiamiento de parte de la obra, pero hay un gran compromiso por parte de los gobernadores.

¿Qué falta hacer en obras en el Camino Interprovincial?

En principio con el gobierno de San Francisco hemos elevado una nota a la Dirección Nacional de Vialidad para la construcción de las luminarias en los accesos a San Francisco y a Frontera y en todos los puentes. Es fundamental porque la traza por la ruta 19, desde la circunvalación del acceso a Josefina hasta la ruta 158, no tiene ni siquiera las columnas instaladas. También el desafío era iluminar el Interprovincial desde 9 de Septiembre o la Calle 106 hacia el sur, porque hay solamente en una jurisdicción columnas de alumbrado. Después se analizará lo que puede ser un cantero central u otras cuestiones. Creemos que la construcción de las lomas limitadoras de velocidad han reducido los accidentes por alta velocidad. Puede haber alguna imprudencia, pero los accidentes han disminuido muchísimo. Creo que tenemos que seguir con algunos semáforos para orientar un poquito más el tránsito y darle más seguridad. Nosotros por la calle 5, que es una calle muy transitada, de doble sentido, que comunica con la ruta 19, estamos con el proyecto de hacer más lomas de burro. A veces el vecino no le gusta la loma de burro pero mientras no haya una conciencia mucho mayor sobre cómo tenemos que circular tenemos que llegar a esas cuestiones.