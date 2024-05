Vecinos de la ciudad de Frontera recibieron la escritura de su vivienda en un emotivo acto que tuvo lugar en el Salón Cultural de la Municipalidad. Se trata de 31 flamantes propietarios que se acogieron a los requisitos del programa de Regulación Dominial impulsado por la provincia de Santa Fe a través de la Dirección Provincial homónima.

El acto fue presidido por el intendente Oscar Martínez y la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano Victoria Tejeda. Asimismo como se entregaron 10 escrituras para flamantes propietarios de Josefina acompañó la entrega la jefa comunal de esa localidad.

Martínez dio la bienvenida a los vecinos y dijo: “No hay nada que brinde más tranquilidad que la obtención de la documentación de su vivienda. Entendemos el esfuerzo, trabajo y ahorro de toda la vida que implica tener una casa propia por eso es una gran alegría para mí que tengan la documentación que acredita la propiedad”.

La ceremonia de entrega fue acompañada también por el senador por el departamento Castellanos Alcides Calvo, los directores provinciales de Regularización Dominial Mariano Rodríguez, de Seguridad Vial Mauro Bertorino, del Nodo Rafaela Victoria Civalero y el del Enerfe Rodolfo Giacosa.

Calvo añadió a su turno que “a partir de este momento pueden disponer, usar y gozar de la propiedad”, además auguró que “ojalá puedan continuar entregando escrituras para garantizar el acceso a la vivienda propia”.

Finalmente antes de proceder a la entrega a cada vecino, la ministra Tejeda comentó: “Hoy lo que intentamos hacer es darle tranquilidad a 41 familias con el título de propiedad. Día a día se han levantado para tener su techo, pero a partir de hoy tendrán también tranquilidad. Con el contexto económico y social actual que el gobierno provincial y municipal decidan que este trámite sea gratuito es muy importante, es un derecho de todos los vecinos de nuestra provincia”.

Algunos de los vecinos llevaban años en su casa, la cual construyeron pero no podían hacer nada que implique disposición o garantía por no tener la escritura. Cada uno de los que pasó se emocionó por la concreción de este derecho, incluso al pasar uno de ellos expresó: "¡Ahora sí puedo decir que me voy a mi casa!". Ni más ni menos, esa es la magnitud que tuvo el acto.