Caso Casermeiro: Héctor Flores asumirá la defensa de Gette

Gerardo Luis Gette, único imputado por el crimen del médico ginecólogo Daniel Casermeiro, decidió en las últimas horas revocar la participación de sus abogados defensores y nombrar uno nuevo, motivo por el cual se atrasa el inicio del juicio en su contra.

Por este motivo, ya no será representado por los abogados varillenses José Valverde y Fernando Martini. Quien asumió su defensa será el abogado Héctor Flores, por lo que la primera audiencia, que estaba prevista para el próximo lunes 7, finalmente se desarrollará el jueves 10 de noviembre.

"Ayer me notificaron de la Cámara que había sido designado por el señor Gerardo Gette en la causa y hoy acepté, después de haber hablado con él. Me puso en conocimiento sobre las situaciones de la causa y sobre por qué había revocado los poderes, y me consultó si yo podía tomar la causa", dijo Flores.

Además, agregó: "Así que pedí en la Cámara, dentro de los términos legales, la suspensión de la audiencia para tomar contacto con la causa porque es una causa grande y yo entro nuevo. Así fue que me notificaron que me aceptan como defensor y suspendieron la audiencia y la fijaron para el jueves a las 9".

Cabe recordar que el presunto homicida está acusado por doble homicidio calificado (por usar arma de fuego y por la alevosía). En caso de condena recibiría prisión perpetua.

Silencio del único sospechoso

El único detenido y acusado por homicidio calificado que tiene este caso es Gerardo Luis Gette, quien permaneció en silencio sin ampliar su declaración desde su detención a finales de diciembre de 2019.

La Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Bernardo Alberione, fue la encargada de la investigación, la cual determinó que el móvil de este asesinato fue económico, ya que Gette habría tenido una deuda con Casermeiro.

Para la fiscalía, el imputado primero lo mató en un campo cercano a Estación Luxardo, después abandonó el auto BMW perteneciente al médico en un maizal sobre la Ruta 1 y luego regresó caminando a San Francisco.

A tres años del homicidio, no hay rastros del arma usada para la ejecución ni del teléfono celular del ginecólogo, elementos que serían claves para resolver la investigación de fondo.