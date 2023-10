La escritora de San Francisco María Rosa Terraf presentará su libro “Se llama cáncer” en Brinkmann el viernes 20 a las 20 en el Teatrillo Municipal de aquella ciudad.

Esta actividad está enmarcada en el Mes de prevención y concientización sobre el cáncer de mama, temática abordada en la obra.

Terraf representará a la Unión Hispano Mundial de Escritores San Francisco que también tiene subsedes en Brinkmann y Seeber.

Esta actividad será previa a la participación de la escritora en la Feria del Libro de San Francisco, evento que tendrá lugar el próximo 27, 28 y 29 de octubre en el Superdomo.

Sobre el libro

Rosa fue diagnosticada con cáncer en julio de 2010 y desde allí arrancó un extenso proceso de aceptación y tratamientos. Y en ese periplo llegó el libro.

“A mí lo que me introdujo a escribir creo que fue lo que a mí me asombraba de cómo yo lo había tomado, el hecho de no haberme dado la cabeza contra la pared, el hecho de no haber hecho la consabida pregunta ‘por qué a mí’ sino todo lo contrario, ‘por qué no a mí’. Eso me dio fuerzas para estudiar cómo iba a sobrellevarlo”, contó anteriormente a El Periódico.