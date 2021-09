El médico infectólogo y jefe de Terapia Intensiva del Hospital Iturraspe de San Francisco, Rodolfo Buffa, consideró las nueva flexibilizaciones sobre el uso de barbijo son "una joda" y se manifestó preocupado por esta situación ya que no tiene respaldo científico.

"A mí me parece que, en términos de lo que yo creo, que esto es una joda. Después de todo lo que hemos estado haciendo, todo lo que hemos estado sufriendo, todo lo que se ha estado enseñando a la gente para evitar la propagación del virus en la comunidad y fundamentalmente en la no vacunada. A mí me parece una barbaridad que de la mañana a la noche se tome este tipo de conductas que evidentemente están más que influenciadas por el tiempo político que nos toca transitar que con lo que nos han dicho hasta la fecha, por lo menos lo que tiene epidemiológicamente entiendo", señaló Buffa.

Y agregó "Por supuesto que estoy asombrado frente a semejante cambio de conducta, por eso a mí me parece que esto no es una toma de una decisión por una cuestión netamente epidemiológica y científicamente probada porque si bien venían disminuyendo la cantidad de casos de contagio y evidentemente de casos graves con ocupación de cama, gracias a Dios venía sucediendo de una manera progresiva, también sabemos que para la famosa inmunidad rebaño se insiste en que uno debiera tener un 80% de gente vacunada con dos dosis porque las cepas de preocupación, entre ellas la Delta, sabemos que está entre nosotros, no acá en San Francisco pero sabemos que está dando vuelta ya con contactos comunitarios y no sería prudente, de acuerdo a lo que uno se informa a nivel internacional, hacer un levantamiento de las medidas de la forma que lo han hecho los políticos, porque esto también hay que decirlo así: esto es una medida política, no es una medida sanitaria, sin ninguna duda, está a ojos vista, yo creo que hay que interpretarlo como tal porque el virus no se fue, el virus está".

"Hacer una apertura de todas las cosas y levantar los aforos a mí me parece que va en contra de la racionalidad aplicada hasta antes de ayer, o sea, esto está aplicado de la mañana a la noche... en esto tengo que decirte que por lo pronto yo sería más cauteloso, por lo menos eso es lo que se sugiere a nivel internacional", aseveró Buffa.

Por otro lado, Buffa comparó el uso del barbijo con el uso de preservativo para personas con VIH. "Es una cuestión lógica, a una persona con VIH, nadie, nunca jamás, le recomienda que no use preservativo a la hora de tener sexo, por más que hoy un paciente se trate, ande bien, nadie a nivel internacional le ha dicho a la gente que tenga sexo sin preservativo porque el virus sigue estando. ¿Por qué en esto sí? Que a su vez este bicho tiene más posibilidad de contagiar, por qué de la mañana a la noche olvidarnos de las normas que casi nos impusieron en la primera parte de la pandemia, ponele que se pueda ir aflojando, pero de manera progresiva, si tendríamos el 80% de personas vacunadas. Pero también eso va de la mano de otros estudios, ver cómo está la inmunidad a nivel de la comunidad, estudios de prevalencia, me parece que debieran ser un tanto más cauteloso", explicó.

Variante Delta

Con respecto a la variante delta, Buffa consideró que el bajo impacto en Argentina podría llegar a ser por los distintos tipos de vacunas que se colocaron en el país, aunque aclaró que esto es solo una teoría.

"Acá se han puesto tres tipos de vacunas distintas, probablemente esa podría llegar a ser una manera de que a la cepa le cueste más entrar, pero eso es solo una apreciación que tenemos nosotros de diferente a los otros países como Israel, Estados Unidos, Reino Unido o España en donde han tenido que retroceder, ellos han puesto solamente un tipo de vacuna. Eso podría ser uno de los atenuantes, realmente con el tiempo se va a saber, pero yo creo que hay que tenerle respeto", indicó.

Recomendaciones

En cuanto a los consejos para la comunidad, el médico infectólogo recomendó que "se sigan cumpliendo las normas de aislamiento social, en lo posible, usando el lavado de manos, la distancia social en juntadas en lugares abiertos o en lugares donde se pueda hacer circular el aire de manera cruzada y cuando todo esto no se puede respetar el uso del barbijo".