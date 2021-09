Dos hechos de suicidios en las últimas horas en San Francisco enlutan la ciudad y causaron profundo dolor en la comunidad. Se trató de dos hombres de 41 y 33 años, pudo saber El Periódico por distintas fuentes allegadas a los casos.

Uno de los casos sucedió en la tarde del jueves, en la zona céntrica de nuestra ciudad, donde un hombre de 41 años tomó la drástica decisión de quitarse la vida. Horas más tarde, en un domicilio ubicado en el sector noreste de San Francisco, otro hombre de 33 años murió también por suicidio.

En ambos casos intervino la fiscalía de Delitos Complejos a cargo del fiscal Bernardo Alberione, que dispuso la presencia de Policía Judicial en cada uno de los domicilios y luego las correspondientes autopsias.

Existen centros de asistencia y quienes estén atravesando crisis pueden llamar al (0351) 2266135, al 0800 122 1444 -opción 6- o al servicio de Salud Mental del Hospital Iturraspe, (03564) 421392. Especialistas en la temática remarcan que comportamientos suicidas pueden reducirse con apoyo y tratamiento de especialistas en salud mental.

Más de 800.000 personas mueren cada año por suicidio en el mundo y esta es la segunda causa principal de muerte entre personas de 15 a 29 años de edad, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según el organismo, las muertes por suicidio son prevenibles. Y reiteran que para que las respuestas nacionales sean eficaces, se necesita una estrategia integral multisectorial de prevención, y que los servicios de salud tienen que incorporar la prevención del suicidio como un componente central.

Por qué hablar de suicidio

Hasta hace algunos años se creía que sobre suicidio no había que hablar demasiado, sino que el tema debía ser tratado casi como un tabú. Incluso que los medios de comunicación no debían publicar los casos para no generar un “efecto cascada”.

Al contrario de ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que hay que abordar el tema públicamente para prevenirlo y que una forma de evitarlo es recibir ayuda emocional en el momento correcto. La OMS también recomienda a los medios de comunicación hablar del suicidio, pero con responsabilidad y siguiendo determinadas pautas y criterios, a lo que adhiere El Periódico.