El periodista de San Francisco, Luciano Olivero, fue víctima de un cuantioso robo en su casa de la localidad de Alta Gracia, donde reside actualmente, este sábado por la noche.

Delincuentes aprovecharon el momento en que la familia salió poco más de media hora para ingresar y llevarse la caja fuerte, televisores, computadora, una consola de juegos y otros elementos de valor.

Olivero, quien se dedica al rubro comercial en la ciudad serrana, grabó el momento de impotencia y dolor y lo compartió en sus redes sociales.

"Nos robaron todo. Nos destruyeron todo. Nos matamos laburando para que nos roben todo. La caja fuerte, televisores, computadora y hasta la play de los chicos", enfatizó el joven con una gran impotencia.

En las imágenes compartidas por el damnificado se puede observar que los malvivientes además de robar provocaron destrozos y un gran desorden.

“Fue como a las 8 de la noche. Me rompieron toda la casa, me robaron una caja fuerte, una bolsa con dinero, cuatro televisores, cajas con ropa, computadoras. Me arrancaron los muebles y las mesas de luz”, contó Olivero

.