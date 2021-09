Este fin de semana, una mujer fue detenida luego de robar dos perfumes importados de un local céntrico y quedar captada por las cámaras de seguridad. Este tipo de hechos, conocido como modalidad "mechera", es frecuente en los comercios de nuestra ciudad: los malvivientes suelen llevarse diferentes elementos y productos, hasta la vajilla de los locales gastronómicos.

"Lo que nos suelen robar por lo general son vasos de vidrio y tablas. Tenemos tablas identificadas con el logo del negocio, arrancamos con 30 o 40 tablas, de las cuales hoy nos quedan tres. Después, envases y fundas que tenemos para las cervezas. Habíamos hecho 50 o 60 fundas y hoy tenemos unas 10. Volvimos a implementar el telgopor, porque el gasto es amplio", contó Cristian Reynoso, dueño de un maxikiosco junto a Andrea Riedel.

En cuanto a mercadería no suelen tener robos, aunque aseguró que más de una persona intentó llevarse alguna bebida de la heladera sin pagar.

Lo llamativo es que algunos de los "mecheros" suelen publicar luego en sus redes sociales su botín. "Por lo general suelen ser clientes que luego suben historias en Instagram con las cosas. Se las hemos pedido varias veces, porque tenemos las capturas de las historias, pero nunca las devuelven. Hay gente de San Francisco, Frontera y Devoto que se ha llevado tablas y ha subido fotos a Instagram. No siempre es gente de bajos recursos, hay de todo. Personas grandes que nos han llevado cosas, algunos con sus propios negocios y así. Hasta hubo un cliente que se jactó con otro de tener como 10 fundas de cerveza nuestras. Y no podemos hacer nada porque denunciarlos es lo mismo que nada ", lamentó Reynoso.

Ropa y accesorios, también

Florencia Farías, encargada de un local de accesorios, contó que también suelen sufrir algunos de estos robos, aunque pocas veces suelen detectarlos. "Mucho no lo vemos porque cuando estamos solas no pasa, porque si hay dos o tres personas en el local una siempre está mirando. Pero cuando hay mucha cantidad de gente somos dos empeladas las que atendemos, y como siempre estamos atendiendo no podemos ver. Puede ser que pase, más de una vez he encontrado a una chica como queriendo llevarse algo", sostuvo.

Ivana Carobolante, encargada de un local de indumentaria, coincidió con esta tendencia y contó con algunas experiencias. "Una vez nos dimos cuenta de que nos faltaban varias camperas. Era difícil no darse cuenta porque teníamos como ocho camperas y nos faltaron cinco. Cuando fuimos a ver las cámaras, habíamos visto a dos chicas guardarlas en las polleras. Se hizo la denuncia, mediante las cámaras detectaron quiénes eran y recuperamos algunas", recordó.

Seguidamente, contó que suelen robarse cosas del mostrador: en una oportunidad, hasta se llevaron un perfume de muestra.

"Siempre faltan slips, medias, cosas chiquitas, es constante. Y cuando hacemos actualización de precios o stock de la mercadería ahí nos damos cuenta del faltante de cosas chiquitas", descrito.

El local cuenta con cámaras, lo que les permitió en más de una ocasión descubrir los robos al advertir a personas en actitudes sospechosas. "Una vez vi a un chico en la parte donde están los boxers, me parecía que se había puesto uno, pero ya se había ido. Después nos ocurrió con otro chico que vino a ver camisas y no sabemos en qué momento se las llevó. Nos dimos cuenta porque la vino a cambiar", sumó, contando que la pudieron recuperar no sin antes advertirle al hombre que ante un caso similar llamarían a la Policía.

Ante este tipo de hechos, algunos comerciantes que forman parte de grupos de Whatsapp se advierten. Sin embargo aseguran que a veces es difícil detenerlos, ya que la sola sospecha no sirve para denunciar.