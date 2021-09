Un año atrás, una joven de San Francisco se animó a denunciar a su padre por abuso sexual cometido cuando era una niña. Finalmente, la Cámara Criminal y Correccional condenó días atrás a 9 años de cárcel al acusado Darío Quinteros por los aberrantes hechos cometidos contra su hija.

“Hoy puedo decir que me siento bien, feliz, libre, con la frente en alto y sobre todo más viva que nunca”, expresó la víctima a través de su cuenta de Facebook.

El mismo canal había utilizado un año atrás para dar a conocer su lucha y valentía de denunciar a su progenitor.

“Hace un año atrás denuncié a mi padre biológico Darío Raúl Quintero por abuso en mí niñez y me costó poder contarlo, hasta con lágrimas en mis ojos y ese nudo que no me dejaba hablar por miedo, pero al fin lo pude hacer contar lo que viví y lo que me pasó”, remarca la muchacha.

“La persona que vivió o vive con ese dolor y tristeza por haber sido abusada sabe muy bien lo que se siente, tenés días gris y días de arcoiris al no poder contarlo y guardarte para vos misma, y si cuesta contarlo y cuesta mucho porque siempre pensamos que no nos van a creer o a dar la espalda, pero a la vez sabemos que con cosas tan fuertes y dolorosas así no se mienten, porque las personas que somos abusadas sufrimos mucho como para mentir con algo tan fuerte así”, dijo.

La joven es otra de las tantas víctimas de estos espantosos casos, pero en esta oportunidad logró ganar una dura batalla.

“No hay nada más lindo que poder contarlos, porque nos liberamos de una tremenda carga y hay nos damos cuenta de que no estamos solas, hay a personas que nos ayudan a salir adelante y demostramos que tan fuertes somos”, expresó.