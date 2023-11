Bernardita, la niña que revoluciona el Skatepark sobre su tabla y suma competencias

Cuatro y treinta de la tarde de un día cualquiera de la semana. El sol brilla en el cielo y sus rayos hacen lo propio con Bernardita Negri, quien viaja en su tabla con ruedas de una punta a otra del Skatepark de San Francisco, en el Paseo de la Costanera.

A un costado está Florencia Monti Bruno, su mamá, que ya evita menos cerrar los ojos o mirar hacia otro costado cuando su hija rueda libremente por el asfalto sorteando obstáculos.

La pista le pertenece a esa pequeña de 7 años que poco se amedrenta con el zigzagueo y solo tiene en mente un desafío: mantenerse firme.

Es que a los 5 años, cuando Bernardita decidió que quería andar en skate tuvo una caída fuerte, pegó contra el piso y sufrió un corte en la zona del mentón. El golpe, el susto y el dolor le causaron algún llanto, pero no lograron sacarla de la pista. Todo lo contrario.

Sus padres intentaron consolarla y entenderla si ella no quería saber más nada, sin embargo, todavía con los puntos y el parche en el rostro, les dijo: “Preguntale al doctor cuándo puedo volver a patinar”. De allí hasta ahora no paró, se sumó a una escuelita para seguir aprendiendo y hasta se sumó a torneos provinciales y nacionales logrando buenas marcas. El talento, no hay dudas, lo lleva en sus venas.

Amor a primera vista

Cuenta Florencia que el primer contacto con la tabla su hija lo tuvo casi de casualidad, cuando descubrió el longboard (tabla para patinar similar al skate) que mamá compró alguna vez cuando estudiaba en la ciudad de Córdoba, el cual poco utilizó: “Lo tenía guardado en mi casa, no sé cómo, pero lo descubrió. Fue hace dos años y ese fue su primer acercamiento. Cuando lo vio me dijo que quería uno, entonces fuimos a averiguar pero a la vez pensamos que una buena idea era que tome clases. Ahí conocimos a Dani Núñez, un chico skater que tenía una escuelita y arrancamos”, recordó.

Fue un amor a primera vista el de la niña que hasta hoy sigue con ese romance intacto. Bernardita es una habitué del Skatepark y, además, de las protegidas de los pibes y pibas que lo frecuentan cada día.

“La adaptación de ella con el deporte fue muy buena. Le encanta venir, es de las más chiquitas y la van llevando. Te diría que es la protegida de los chicos porque la re cuidan y le enseñan muchas cosas”, destacó Monti Bruno, quien agregó que el ambiente “es muy sano”.

La pequeña skater al poco tiempo de iniciar sus clases recaló en el Circuito Cordobés de Skateboarding en la categoría Iniciantes Femenino Sub-12, donde se ubica primera en la general. Allí compite con otras niñas que la doblan en edad, por eso lo hecho es más meritorio.

Ya este año, arrancó el Campeonato Nacional Femenino donde participó de tres de las cuatro fechas. La última fue en Buenos Aires donde obtuvo un quinto puesto; previamente lo hizo en Rosario (cuarta) y San Nicolás (primera). En el ranking quedó en la cuarta colocación.

“Se nota por ahora la diferencia en la altura para tirar trucos, le cuesta capaz algunos. Pero a ella le encanta todo esto que está viviendo”, definió Florencia, quien junto al papá de Bernardita hacen siempre lo posible para acompañarla, no solo en sus viajes sino también en sus prácticas.

“A veces nos venimos a la tarde a la Costanera, nos quedamos, pedimos delivery con los demás chicos. Esta es su plaza”, señaló y luego pidió: “Se hace difícil practicar al ser la única pista de la ciudad porque a veces se le da otro uso. Este es un deporte extremo, es peligroso y los chicos deben venir protegidos. A veces se hace difícil practicar”.

Claro que Bernardita no es solo una skater. Es también estudiante del segundo grado de la escuela Dante Alighieri, donde dice que le va “bien”. También le gusta saltar la soga, hacer manualidades y escuchar música, cosas de niña.

“Hay un nivel excelente en la ciudad”

Natalia Zalazar es porfe de educación física y actual presidenta de la Asociación de Skate de San Francisco. Considera que el nivel de los chicos y chicas que se sumaron a este deporte es “excelente” en la actualidad, destacando no solo a Bernardita sino también a otros skaters, algunos iniciados hace poco en esta disciplina, y otros con mayor rodaje.

Actualmente funciona una escuelita donde asisten unos veinte skaters, una “semillero” donde además de patinar se enseñan valores.

“Los papás dan el apoyo para que los chicos puedan practicar esta disciplina y el crecimiento que viene teniendo, creo, es desconocido en la comunidad”, aseguró.

Y eso le pasó a ella: “Hasta que no me metí con mi niño tenía prejuicios, cuando uno se mete empieza a conocer que es otro mundo al que creemos y es increíble”.

Zalazar prefiere no hablar de un resurgimiento del skateboarding, aunque aclara que se vive un cambio de época: “No sé si volvió a surgir, estuvo siempre. Pasa que hay nuevas generaciones, está la vieja escuela que iba a la pista y lo hacía por ocio. Hoy es una disciplina deportiva que incluso es olímpica, algo que saca los chicos de la calle. Y hoy existe una nueva generación de niños que lo toman así”.

Por último, mostró su idea de que el deporte crezca en la ciudad: “Necesitamos la constancia de los papás, de los profes y el apoyo de la Municipalidad que es fundamental para darle prioridad a los chicos de la escuelita para que puedan practicar. Debe haber una educación sobre el uso de la pista, a veces hay papás que largan a sus hijos chicos adentro sin control mientras están quienes van a practicar y eso genera problemas. Estaría genial que haya otro Skatepark para que puedan entrenar los chicos que compiten, algo de esto está pasando, por ejemplo, en Córdoba”.

Los interesados en anotarse a la escuelita pueden llamar a los teléfonos: 3564334784/ 3564626585.