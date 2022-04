Este miércoles 27 de abril se cumplieron dos años del atroz crimen del Dj Leonardo Gallegos de Frontera, quien fue asesinado a sangre fría en la ventada de su casa.

La familia sigue recordando que se esclarezca el móvil del homicidio y atrapen a todos los responsables de la causa, que por ahora mantiene un detenido. Se trata de Claudio “Tatín” Gudiño (19), quien cayó el 20 de mayo de 2020 y fue imputado como presunto autor de “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil”.

"Otro 27, dos años de no tenerte hermano dos años de mucho dolor, quiero abrazarte no soltarte jamás porque cada día que pasa duele más mucho más....solo espero se haga JUSTICIA porque lo merecés mi Ángel se que volveremos a encontrar para no separarnos nunca...y ahí está nuestra foto ese día maravilloso cuando éramos niños y posábamos para las fotos que felices éramos mi flako....te amo te amaré todos los días de mi vida!!!! Te extraño!!!!", el escrito que su hermana Fernanda Gallegos compartió el pasado 27 de abril al cumplirse dos años del crimen.

Además compartieron a esta redacción un emotivo escrito de un vecino que recordó tiempo atrás al Dj de Frontera con una anécdota.

23 de abril de 2020

Eran las 19.30 del 23 de abril de 2020 cuando una motocicleta frenó al frente de la vivienda del DJ. Estaba tomando mates con sus padres, le golpearon la ventana y lo llamaron a él. “Leo asomate”, le dijo una voz de una persona que creen conocida.

“Fue allí cuando Leo abrió la ventana, y ahí nomás le tiraron y se fueron. No le robaron nada", contó Fernanda.

Por su parte, en una de las audiencias, el fiscal Stegmayer describió que "la persona aún no individualizada conducía el vehículo y el imputado (por Claudio Gudiño), que iba como acompañante, llevaba consigo un revólver calibre 32 largo, sin la debida autorización y en condiciones de uso inmediato".

"Una vez en el lugar, Gudiño descendió del vehículo, caminó hasta una ventana que da al comedor de la vivienda, la golpeó y llamó a Leonardo Manuel Gallegos por su nombre", precisó.

"Seguidamente, la víctima abrió la ventana y el imputado le disparó dos veces. Uno de los disparos impactó en la cara y otro en el pecho de la víctima", relató.

Gallegos falleció cuatro días después en un centro de salud Córdoba, a donde había sido derivado ante la gravedad de su cuadro.