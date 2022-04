Un barrio con todo. El Roque Sáenz Peña, conocido popularmente como “Las 800”, cumple 40 años de vida y lo celebrará este domingo con diferentes espectáculos artísticos y recreativos, en lo que será el debuto de un nuevo programa municipal “La Muni de barrio en barrio”.

El popular barrio tiene en su interior siete plazoletas, un dispensario municipal, una subcomisaría (debería funcionar la Comisaría de la Mujer pero solo se cortó una cinta de inauguración), una guardería municipal, el jardín y la escuela primaria ‘2 de Abril’ y la escuela de nivel medio Francisco Ravetti.

También tiene varios locales comerciales funcionando (almacén, rotisería, carnicería, panadería, entre otros), todos los servicios, un club de baby fútbol y hasta un anfiteatro.

Su creación

El complejo habitacional del barrio Roque Sáenz Peña fue inaugurado durante la intendencia de Antonio Lamberghini, aunque se terminó de construir en la gestión siguiente de Carlos Dittrich.

El ingeniero Héctor Aylagas, secretario de Obras Públicas de Dittrich, contó años atrás a El Periódico que la Municipalidad trataba en esa oportunidad de construir viviendas y desde Córdoba les avisaron sobre la posibilidad de hacer 800: “Lo vimos y pensamos que esta tipología no era conveniente, pero no tuvimos otra alternativa, si no perdíamos esta posibilidad”, supo recordar.

El municipio debía facilitar un terreno con factibilidad sanitaria y vial. La obra se dividió en tres partes y la realizaron empresas diferentes.

El exsecretario de Obras Públicas (entre 1985 y 1987, durante la intendencia del radical “Toto” Cornaglia), Oscar Cornaglia, recordó en su momento que el proyecto se hizo en Córdoba con profesionales del IPV que respondían a esa concepción urbanística de la época que terminó generando una suerte de gueto urbano, como algo encerrado en sí mismo: “Fue diseñado sin tener en cuenta las calles existentes de la ciudad para conectar a ese nuevo barrio”, describía.

Festejos

Este domingo desde las 15.30 y hasta las 18, el barrio celebrará las cuatro décadas de su nacimiento.

La idea es convocar a las familias del sector y de la comunidad en general para que disfruten de actividades culturales y recreativas en el playón central, frente a la escuela primaria.

Se presentarán el Ballet Patria, el grupo Entre Amigos, actores de Estudio Teatro –a cargo de Adrián Vocos-, la murga La Estación y profesores de la Dirección de Deportes para entretener a los más chicos. En el Anfiteatro del barrio, habrá Liga de Freestyle. Además se presentarán mujeres emprendedoras.