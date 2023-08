De a poco, Natalia Noriega y su familia comienzan a reconstruir su vida, luego de que un voraz incendio destruyera su vivienda de barrio La Milka, en un hecho que se registró en los primeros minutos del jueves 10 de agosto.

Aquella fatídica noche, la mujer había salido a buscar a su hijo al cine y cuando regresó se encontró con su casa, ubicada en la esquina de calles Florencio Sánchez y Juan Díaz de Solís, envuelta en llamas: “Fue una desesperación total, en unos segundos nos quedamos sin nada”, le había contado la mujer entre lágrimas a El Periódico.

Hoy una semana después, la mujer muestra otro semblante, esperanzada y agradecida por las múltiples muestras de afecto y solidaridad que recibió de vecinos de distintos puntos de la ciudad.

“Hay gente que ha colaborado mucho-le contó la mujer a El Periódico-, me donaron más de 100 ladrillos, y desde Desarrollo Social también me dijeron que me iban a ayudar con ladrillos y material”.

Y agregó: “Ya limpiamos todo y acomodamos como para volver a levantar la casita”.

Además, la mujer se mostró agradecida a las personas de San Francisco y zona que colaboraron con donaciones: “Estamos muy agradecidos, todavía falta mucho, pero quiero dar las gracias a la gente por la ayuda y por el aliento para salir adelante”.

Volver al trabajo

Mientras tanto, la mujer contó que regresó al “cirujeo” en el basural para tener qué comer en el día. “Necesitaba trabajar para darle de comer a mis hijos, aparte es una ayuda psicológica para mí tener la cabeza ocupada”, reconoció.

De todos modos, Natalia y su familia todavía necesitan donaciones para volver a vivir en condiciones dignas, por ello acetan materiales de construcción, ropa de abrigo y colchones.

Vale recordar que, durante la noche del incendio, al lugar tuvieron que asistir tres dotaciones de bomberos con un total de 13 hombres que trabajaron por casi dos horas para contener las llamas.

Si bien ese día no hubo heridos, sí murieron dos mascotas muy queridas por la familia.

Para aquellos que puedan colaborar, se pueden contactar a los teléfonos 3564 21 8365 o 57 2450.