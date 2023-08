Sandra Meyer en UTN San Francisco: disertó sobre la importancia de implementar la Ley de Seguridad Eléctrica

Sandra Meyer, de la Fundación Relevando Peligros, visitó UTN San Francisco para participar de una charla sobre el avance de la Ley de Seguridad Eléctrica de la provincia de Córdoba, y compartió su testimonio sobre cómo se gestó esa normativa, su aplicación, y sobre el amplio y valioso trabajo que lleva adelante desde esa ONG.

Relevando Peligros nació luego de que Juan Aciar, hijo de Sandra, falleciera en diciembre de 2009 en Córdoba, tras tocar un cesto de basura que estaba electrificado ya que estaba atado a un cartel de publicidad. Este trágico hecho sucedió luego de una tormenta fuerte en la capital provincial. Sandra y dos de sus hijos habían ido a tomar un helado, y Juan quiso ayudar a un hombre mayor a cruzar la calle, cuando en el camino tocó el cesto electrificado.

De ese hecho de profundo dolor nació un camino de lucha, de transformar esa tragedia en acciones que eviten que vuelva a repetirse. La Fundación ya tiene trece años de vida, impulsó la Ley de Seguridad Eléctrica en nuestra provincia y amplió su trabajo más allá de lo normativo: hoy impulsa acciones de concientización y educación sobre la importancia de visibilizar la problemática de los riesgos eléctricos, e incita a que cada parte involucrada asuma el compromiso que le corresponde.

“Cada una tiene que hacer su parte, el funcionario tiene que hacer su parte, y todos los demás también, tenemos que actuar con responsabilidad y compromiso porque la vida de las personas la que está en juego”, dijo Sandra en la charla que se llevó a cabo en nuestra casa de estudios.

Previo a ese encuentro, Sandra habló de la labor de la Fundación, y expresó que el cambio cultural sobre la manera en que se abordan los riesgos eléctricos “es lo más difícil, y todavía desde la Fundación estamos en proceso, tanto desde concientizar porque creo que ahí está el cambio cultural. Yo voy a hablar hoy de todos los proyectos educativos, que tenemos en las escuelas desde jardín hasta la secundaria, justamente para para cambiar el chip social que tenemos”.

“La seguridad eléctrica, hasta que no nos pasa algo cerquita es como que no está registrada por el ciudadano común, y estos hechos, que han pasado muchos y son de público conocimiento, de alguna manera ha puesto esta problemática, no solamente en la mesa de los gestores, sino también en la mesa de cada hogar. Hoy se habla de seguridad eléctrica en los hogares, esto ha generado que no solamente la respetemos, sino que la tengamos en cuenta, que busquemos a un profesional. Esto vino a hacer la ley: a profesionalizar al electricista, que antes era el que se animaba, y hoy por hoy hay una profesión que es ser electricista, que tiene que capacitarse, no animarse, sino capacitarse para tener su trabajo como corresponde, y también hacerse cargo de su trabajo”, agregó.

También expresó: “Creo que estamos en un camino, digamos que empezó hace 13 años atrás, y estamos por buen camino. La última estadística que tiene la Fundación es que hemos bajado el 50% de los electrocutados en Córdoba y en el Gran Córdoba, y si bien no tendría que haber ninguno, eso de alguna manera una buena perspectiva que estamos haciendo un buen trabajo, no nosotros, sino a nivel social”.

Sandra comentó que “era una problemática no atendida, no registrada. Esta fundación, y yo siempre lo pongo a Juan como iniciador de todo esto, vino a poner algo que nadie lo registraba. Y la electricidad no es algo que se vea, entonces si vos no la atendés previamente, no se registra, y al no darte previo aviso, simplemente pasan los hechos, tanto como en una electrocución como en un incendio”.

En relación al trabajo que lleva adelante hoy la Fundación Relevando Peligros, explicó: “Hoy nosotros trabajamos en tres ejes. Uno es la participación ciudadana, a través de relevar peligros, a través de nuestra página web www.relevandopeligros.org; otro es la educación, tenemos varios proyectos educativos a nivel de jardín de infantes, primaria y a nivel secundario; y el otro eje es la seguridad eléctrica, en todas sus áreas, técnicamente a través de la de leyes, ordenanzas, y lo que trabajamos a través de la justicia, por ejemplo en un protocolo que estamos trabajando con la Fiscalía de de Córdoba para que cuando haya una electrocución, haya un protocolo de acción sobre el hecho, no solamente para las pruebas, sino también para que no haya digamos más electrocutados, y después todo lo que es la parte de relevamiento”.

“Nosotros hacemos relevamiento de postación de EPEC y de alumbrado público. Tenemos más de 800 kilómetros cuadrados relevados en Córdoba. Es un gran trabajo que hemos hecho para la empresa Epec, y para alumbrado público de la Municipalidad de Córdoba, donde se geolocaliza y caracteriza cada poste este que hay con sus fallas o no, para hacer un círculo virtuoso y la empresa pueda atender dónde reparar, o dónde reponer el poste. Tenemos varias y ventanas y puertas abiertas de trabajo. Por ejemplo, otro que estamos trabajando a nivel nacional, justamente elaborar una ley nacional. Creemos que Córdoba en esto es una adelantada por tener una ley de seguridad eléctrica primero, que abarca la vía pública, que está en vigencia y en plena acción. Otras provincias tienen ley, pero no tienen la acción que tiene Córdoba”, remarcó.

El aporte de la UTN

Relevando Peligros tiene en la actualidad una página web que concentra sus acciones, la información y es un canal de contacto directo con las personas. Pero hace un tiempo, también contaba con una app. Al respecto, Sandra explicó: “Tuvimos una aplicación que funcionó un tiempo, hasta que decidimos mudar todo a la web, así que ingresando a la web se puede relevar el peligro que la gente quiera relevar, y ponerse en contacto con nosotros y saber de nuestras acciones con toda la información disponible”.

“Esa aplicación llegó gracias a gente de UTN Córdoba. Nosotros trabajábamos en un WordPress en ese momento, que se caía, dejaba de funcionar, y en ese momento que yo estaba ‘abombada’ con ese tema, ya con un dolor de cabeza justamente por el sistema que usábamos, se acercan cinco alumnos de la UTN que querían hacer su tesis, y una profesora les dijo de nuestra Fundación, así que se contactaron conmigo. Y de ellos, yo he quedado muy amiga con dos, que ni siquiera ya están en la Argentina, pero son esos dos angelitos que no solamente hicieron la tesis, sino que acompañaron a la Fundación durante muchos años”, dijo.

Y añadió: “Ellos hicieron el sistema JACIAR, por Juan Aciar, mi hijo, que es un sistema especialmente hecho para la Fundación, donde entra el peligro relevado, uno le da el seguimiento dentro del sistema hasta donde es tramitado en la institución que corresponde. Ese sistema lo desarrollaron ellos junto con la aplicación, que después dejamos de lado, y hoy tenemos en funcionamiento todo desde nuestra web. Pero gracias a estos cinco alumnos de la UTN que desarrollaron esta programación y después hicieron el desarrollo de la Web Service para hacer un vínculo con la Municipalidad de Córdoba entre sistemas, y con Epec, entonces nosotros tenemos las puertas de ambos sistemas que se conectan por el tema de los peligros”.

“Creo en las mesas interdisciplinarias”

Sandra Meyer participó el pasado jueves de una charla sobre el avance de la Ley de Seguridad Eléctrica, buscando reforzar la importancia de su implementación tanto en viviendas como en espacios públicos de la ciudad de San Francisco y la región.

El encuentro estuvo coordinado por el Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, junto al Centro de Electro Instaladores Regionales, y nuestra UTN San Francisco. Disertaron además ingenieros y especialistas de San Francisco y la región.

Sobre la posibilidad de participar de estos espacios de intercambio, Sandra dijo: “En estos 13 años de trabajo, creo en las mesas Interdisciplinarias, para mí son mesas totalmente de construcción, todas las problemáticas deberían ser atendidas en una mesa donde están todos los actores que de alguna manera tienen que ver en ese tema. Así fue como nació la Ley de Seguridad Eléctrica, que se escribió en mi casa con un ingeniero y con un técnico. Pero después de esa ley que tanto la impulsamos dentro de la Legislatura, esa misma letra fue atendida en una mesa interdisciplinaria, y de ahí, una vez que nosotros entramos en el Ministerio de Servicios Públicos se crea la Capec, que es la Comisión Asesora de Políticas Eléctricas de Córdoba”.

“Ahí se empezó a dar vuelta, con la letra por nosotros presentada, y de hecho que la Capec ahora sigue con un montón de otras problemáticas, como las energías renovables, la huella de carbono, o sea, nosotros a nivel planeta ya estamos en el nivel rojo, lo tenemos que atender, y hoy esa mesa está atendiendo esas problemáticas. Hace poco se creó otra comisión sobre la seguridad de los trabajadores en una mesa interministerial con el Ministerio de Trabajo, entonces ahí estamos todos los agentes y las instituciones que estamos involucradas en la seguridad”, señaló.

Y destacó: “A mí me parece que esas mesas son exclusivamente de trabajo, y a mí lo que me gusta es que las gestiones abran las puertas, porque muchas veces las gestiones son herméticas, no abren las puertas hacia otras instituciones y esto es lo que yo valoro mucho de la gestión de Fabián López, de tener esta apertura de abrir las puertas para que otras organizaciones entren, se discuten, nos pongamos de acuerdo. Hay una mesa de debate, un espacio interdisciplinario donde se llega y se crece socialmente y creo que hasta ahora eso ha funcionado muy bien”.