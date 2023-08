Nuevo curso en Tecnoteca: "Es un espacio propicio para empezar a tomar contacto con la robótica"

A fines de agosto se dictará en Tecnoteca un curso sobre introducción a la robótica, bajo la organización de UTN San Francisco y la Municipalidad de San Francisco.

En este curso, los participantes adquirirán las herramientas necesarias para construir un robot Mini Sumo habilitado para competir en la Competencia Nacional de Robótica, que se realizará el 28 de octubre en el Centro Cultural San Francisco.

Acerca de este tema se refiere en La Mañana de El Periódico el Ing. Gastón Peretti, director del departamento de Ingeniería Electrónica de UTN. "Este curso es para chicos del secundario a partir del cuarto año, quinto, sexto y séptimo de secundario, la idea del curso es que ellos aprendan a construir y a programar un pequeño robot mini sumo para que empiecen a entender los quehaceres de la ingeniería en sí, en este caso en particular de la Ingeniería Electrónica. Para algún estudiante que no va a una escuela técnica, que no tiene estos conocimientos, este es un espacio propicio justamente para empezar a tomar contacto. La ventaja es que es un curso básico que está pensado para chicos que no han construido nunca un robot o nunca han programado.. la idea es que puedan construir un prototipo diseñado íntegramente en el laboratorio electrónica a través de las impresoras 3D", señaló.

“La idea también es incentivar el trabajo en equipo, la creatividad y adentrarse de cierto modo en estas cuestiones tecnológicas y de programación, que en el mundo actual es tan requerido”, dijo Peretti.

En ese marco, lo que se busca también es incentivar a que los jóvenes puedan participar en la Competencia Nacional de Robótica, que se realizará el 28 de octubre en el Centro Cultural San Francisco.

Por eso lo que se intentará construir en el curso es un robot minisumo. “Un robot minisumo es un pequeño robot que es autónomo. Tiene dos sensores ultrasónicos que permiten en cierto modo detectar al otro robot que está dentro de un tatami, una especie de mesa redonda, y lo que hacen entre ellos es intentar empujarse y obviamente el que logra desplazar al otro robot es el que gana la pelea. También hay una categoría que se llama sumo, que es para un robot un poquito más grande que es la que vamos a desarrollar en este curso y son las mismas categorías que van a estar después en la competencia nacional de robótica”, explicó Peretti.

La modalidad del curso es presencial, en grupos de cuatro personas y será dictado en Tecnoteca los miércoles de 18 a 20, a partir del 30 de agosto. Será totalmente libre y gratuito, y para participar no es necesario tener conocimientos previos en robótica. Además, con la inscripción del grupo, se les facilitará a los participantes un Kit de Robótica con todos los elementos necesarios para completar el curso.