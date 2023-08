"Hay que empezar de cero": el conmovedor relato de una mujer que perdió su casa en un incendio

Natalia Noriega salió a buscar a su hijo al cine y cuando regresó se encontró con su casa envuelta en llamas: “Fue una desesperación total, en unos segundos nos quedamos sin nada”, contó la mujer entre lágrimas a El Periódico.

El incendio se desató minutos después de la medianoche en la esquina de las calles Florencio Sánchez y Juan Díaz de Solís, en barrio La Milka. Al lugar tuvieron que asistir tres dotaciones de bomberos con un total de 13 hombres a cargo del comisario Ariel Ronconi, que trabajaron por casi dos horas para contener las llamas.

"Fui a buscar a mi hijo y cuando llegué estaba todo incendiado, el fuego me comió toda mi casa y no quedó nada, nada", relató con voz entrecortada.

Según pudo saber, el foco se habría iniciado en la cocina, “tengo un hogar y antes de salir puse un tronco grande y no sé si se cayó y alguna chispa me agarró el sillón y eso me tomó todo. Justo no había nadie en la casa”, sostuvo.

Peligro de derrumbe

Tras el incendio, solo quedaron en pie las paredes de la vivienda, pero totalmente resquebrajadas. Tanto que los bomberos le recomendaron a la mujer y a la familia, no acercarse al lugar por riesgo de derrumbe.

La familia, que dependía en gran medida de lo que Natalia recolecta como cartonera en el basural, se encuentra ahora en una situación aún más precaria. Conmovida, Natalia compartió su situación: "Estoy sola y mantengo todos mis hijos gracias a lo que junto en el basural. Anoche dormí de mi hijo, pero en realidad quiero volver a mi casa. Quiero volver a lo mío. Porque esta casa la hice yo con mucho sacrificio”.

Natalia residía en su humilde vivienda con dos de sus hijos, sin embargo, reconoce que deberá tumbar todo lo que queda de su casa: “Las paredes están a punto de caer, están todas partidas y no nos quedó nada, solo lo que llevamos puesto. Hay que empezar de cero”, dijo con pesar.

El dolor y la tristeza se entrelazan con la esperanza en los ojos de Natalia, que dijo: "Creo en Dios, Tengo fe que voy a salir adelante, creo que la solidaridad de las personas nos va a ayudar".

En medio de esta adversidad, la familia afectada por el incendio hizo un llamado desesperado a la solidaridad de la comunidad. Necesitan de manera urgente ropa, muebles, colchones y materiales de construcción para poder levantar nuevamente su morada y rehacer sus vidas. Cada gesto de ayuda, por pequeño que sea, será de mucha ayuda, reconocieron.

Para aquellos que puedan colaborar, se pueden contactar a los teléfonos 3564 21 8365 o 57 2450.