Eusebio Alfredo “Tito” Lamberti, sigue vivo en la memoria colectiva local y no podía faltar su recuerdo en el acontecimiento cultural más importante de este mes, la Feria del Libro de San Francisco.

Es por ello, que algunos de sus amigos que integran El Centro Cultural y Biblioteca La Casa de Tito Lamberti dijeron presente en el evento con un stand donde pueden encontrarse fotos, videos y libros del recordado vecino fallecido el pasado 21 de mayo en nuestra ciudad.

Edgardo Benvenutto, amigo de "Tito", y Meko Pura, productor y director del documental sobre el reconocido vecino, dialogaron con El Periódico sobre el stand en la Feria.

“Nos invitaron y no íbamos a decir que no, 'Tito' no podía faltar, en realidad es un homenaje para él, trajimos algunas cosas de la Casa de Tito, hay fotos, libros y un lindo video que hizo Meco”, comentó Benvenutto.

Por su parte, Pura comentó asombrado que “realmente lo sigo descubriendo a 'Tito', estuve trabajando en este video, viendo fotos, haciendo entrevistas con los amigos, tanto para el video como para el documental y me sorprendo de lo que dicen, de la emoción de lo que hablan, cada vez lo descubro más y cada vez lo quiero más a Tito”.

En un breve video filado por Pura para la ocasión se puede apreciar un antes y un después de cómo era la casa de Tito, tras la misión de sus amigos para restaurarla y convertirla en Centro Cultural. Además, pueden apreciarse fotos y libros de recordado vecino.

También, aquellos que visiten el stand pueden dejar sus recuerdos o frases recordando a Tito en un cuaderno especial para la ocasión.