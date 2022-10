Pablo de Santis es escritor y guionista, e integra la Academia Argentina de Letras, tiene publicados más de 30 libros entre novelas, cuentos e historietas y será uno de los distinguidos visitantes en la quinta edición Feria del Libro en San Francisco que se realizará el 21, 22 y 23 de octubre en el Superdomo.

Dicho acontecimiento cultural tendrá a su vez a unos 30 escritores locales y nacionales presentando sus libros. También se realizarán diversos talleres literarios, espectáculos musicales y teatrales.

Por su parte, De Santis es licenciado en Letras y escribe habitualmente artículos periodísticos sobre el género policial y la literatura fantástica. Es autor de las novelas La traducción, Filosofía y Letras, El teatro de la memoria, El calígrafo de Voltaire, Crímenes y jardines y El enigma de París, traducida a veinte idiomas. Sus cuentos están reunidos en Rey secreto y Trasnoche. Entre sus libros para jóvenes figuran Lucas Lenz y el Museo del Universo, Enciclopedia en la hoguera, El inventor de juegos, El buscador de finales y El juego de la nieve. Entre sus últimas están Hotel Acantilado y Academia Belladonna.

El reconocido autor dialogó con El Periódico, contó que será su primera visita a San Francisco y que brindará una charla denominada “La psicología del género del género policial y su relación con el secreto”.

“En San Francisco no estuve nunca, si anduve por distintos lugares de la provincia, así que es mi primera vez en la ciudad. Lo que sí estuve mirando en algunas notas periodísticas es que será una feria importante con muchos invitados muy relevantes”, dijo.

Respecto a su charla, adelantó: “Me gusta hablar del género policial, algunas de mis novelas son policiales pero siempre en mis libros hay algún secreto. Para mí contar una historia es contar un secreto, siempre hay algo escondido, así que vamos a hablar un poquito de eso”.

-¿Con qué autores comenzó a leer policiales y si todavía siguen vigentes los grandes autores del género?

-El género policial es algo que me ha marcado muchísimo sobre todo con la figura de Agatha Christie, a la que seguida desde que era chico y siempre vuelvo a esos libros. Después desde luego, Edgar Allan Poe inventó el género cuando pública una en una revista mensual “Los crímenes de la calle Morgue” y allí empieza ese detective que es un aficionado, no es policía, después fue cambiando el género, pero quedó esa figura del detective que es tan atractiva. Por su puesto, luego lo continúa Conan Doyle con Sherlock Holmes y ese esquema de un narrador que es amigo del detective. Doyle lleva al género a otro nivel de refinamiento y de encanto. Pero en Argentina tenemos muchos autores de policiales, el mismo Eduardo Sachieri que va a estar presente en la feria de San Francisco, los libros de Sasturain, Guillermo Martínez, Sergio Aguirre, Gonzalo Carranza es otro autor que me gusta mucho. Tenemos una larga tradición escrita sobre el género policial.

- ¿Por qué piensa que el género policial es tan atrapante para el lector argentino?

- Porque el policial tiene un elemento de tipo intelectual que es la pregunta por el culpable, la pregunta por el secreto, hay algo que descubrir pero también está el elemento pasional, porque los crímenes muchas veces son causados por una pasión amorosa, una venganza, entonces tiene esos elementos y también la tarea del desciframiento, de llegar a la verdad. Creo que en definitiva genera en el lector ese deseo de armar el rompecabezas del crimen y despierta la pasión investigativa.

Cabe resaltar que la feria será con entrada libre y gratuita y el acto inaugural se llevará a cabo el viernes 21 de octubre a las 19 en el Superdomo. En cuanto a toda información referida a talleres y otras actividades relacionadas con la 5° Feria del Libro se darán a conocer en los próximos días.

Algunos de los escritores que participarán del evento serán: Florencia Vercellone, Graciela Ramos, Peca Soriano, Miguel R.E.P, Angie Pradelli, Esteban “Tito” Dómina, Enrique Orchanski, Eduardo Sacheri, Marcelo Casarin, Agustina Bazterrica, Pablo De Santis, María Cristina Armando, Franco Rosso, Francisco Bitar, Sambayoni y Ana María Bovo, entre otros.