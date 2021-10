En el marco del Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez, este viernes por la tarde, desde las 16, se desarrollará una charla informativa en el Museo de la Ciudad de San Francisco, ubicado en Bv. 9 de Julio y Avellaneda.

El encuentro contará con la disertación de profesionales especialistas en la temática con entrada gratuita. Se invita a participar fonoaudiologos/as, personal de salud y educación, personas que tartamudean y familias y público en general. Solicitan inscribirse previamente a través del siguiente link.

La delegada de la Asociación Argentina de Tartamudez, Micaela Castro Medina, explicó que el encuentro irá dirigido al público en general, pero "sobre todo el ámbito de la pediatría que son los que los padres consultan y también docentes principalmente del nivel inicial porque son las primeras en detectar estas interrupciones", dijo en El Periódico Radio FM 97.1.

"Las charlas no va a tener contenido teórico, sino que va a ser pensada para que cualquier persona que conozca una persona que tartamudea o que sea una persona que tartamudea puede recibir información importante", destacó.

"Cuando uno entiende lo que está pasando, puede ponerle un nombre y puede saber qué tiene que hacer", indicó la especialista.

¿Se puede superar la tartamudez?

Una vez que la tartamudez aparece en un periodo de tiempo, antes de los 5 años y medio o seis, se puede revertir por completo. Por eso apuntamos a la detección temprana y tenemos muchas ganas de que haya personas que trabajen con niños pequeños para que puedan detectar los primeros síntomas y que puedan hacer la consulta correspondiente.

-¿Qué pasa después de los 6 años?

Pasada esta edad, la posibilidad de reversión van bajando. Pero hay tratamientos para todas las edades. Todas las personas que tartamudean puede recibir ayuda para mejor su habla, pero sobre todo para mejorar su comunicación y sentirse más cómodos con su forma de hablar.

-¿Qué sugiere a una familia que nota que un niño tiene rasgos de tartamudez?

Lo primero que tienen que hacer es hablarlo entre la familia. Pero también poder hablarlo con el niño porque ellos son absolutamente consientes de lo que les está pasando. Cuando ya están preocupados automáticamente hacer la consulta con una fonoaudióloga especialista en tartamudez. Se puede buscar en Instagram o Facebook la Delegación Córdoba de Tartamudez donde está el listado de profesionales formados en Córdoba.

-¿San Francisco tiene profesionales para tratar la problemática?

Lamentablemente en la ciudad de San Francisco no hay muchos fonoaudiólogos que estén formados, sí hay varios que lo están haciendo por suerte. Pero la pandemia nos trajo la ventaja de la virtualidad por lo que se pueden acceder a tratamientos virtuales.

-¿Cómo debemos actuar el resto?

Creo que todos conocemos alguna persona que tienen tartamudez. Se recomienda siempre esperar a la persona, no hacer comentarios acerca de lo que le está pasando, no decirle nada. Solamente escucharla y esperar. Poder mirarla a los ojos, no interrumpirla jamás, ni completarle la palabra. Además es importante que la familia se anime a hablar del tema.