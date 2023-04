Se acerca un nuevo fin de semana largo, con motivo del feriado del lunes por el Día del Trabajador, y muchas personas aprovecharán para viajar. En ese sentido, es importante saber qué documentación es necesaria para hacerlo. Y recientemente sobre ello surgió una polémica, cuando un hombre que viajaba por las rutas de Córdoba exhibió ante la Policía Caminera el carnet en versión digital y quisieron multarlo.

“Es un tema que tuvo repercusión nacional”, reconoció Pablo Giacone, abogado especialista en tránsito del Estudio Chiabrando & Asociados. “Primero lo que tenemos que saber es que todo lo que regula el derecho es algo que va siguiendo a la realidad, es decir, nos encontramos con la situación y después viene el derecho a regular esa situación. Es imposible que regule de antemano una situación que no existe”, comenzó.

Seguidamente, continuó: “Estamos entonces ahora en una era digital, de despapelización, se está tratando es de ser más amigables con el medio ambiente. Y todas las personas tenemos un celular con acceso a Internet. En cuanto al tránsito, en eso estamos por ahora un poco atrasados, en el sentido de que hay mucha papelería requerida para el tema del tránsito, que no está permitida todavía de manera digital”.

La licencia de conducir

Uno de los casos es el de la licencia de conducir. “Nos encontramos que en distintas páginas oficiales está la licencia digital o hay copias de la licencia. Es el caso de la página Mi Argentina, donde si una tiene la licencia nacional puede entrar y se descarga su licencia digital. En Córdoba, por ejemplo, si entramos a Ciudadano Digital hay un apartado también donde vamos a encontrar no la licencia digital pero sí los datos de la licencia, desde cuando está vigente, brinda casi todos los elementos. Hay algunas cuestiones que no están, por ejemplo no figura la fotografía que sí figura en la licencia física, pero eso es una cuestión que se podría fácilmente mejorar por parte de quienes manejan esta página”, sostuvo Giacone.

“Por más que sean entes oficiales, si a mí me paran en un control de tránsito y yo exhibo cualquiera de esas licencias digitales obtenidas de la plataforma no son válidas, en principio. Es muy probable que nos hagan una multa por no exhibir la licencia”, agregó.

En ese sentido, aclaró por qué cree para él que esto existe: “Puede servir como una especie de etapa de prueba. Sería muy fácil también para los organismos encargados de emitir las licencias, de sacar una disposición que diga que se permite las licencias, sería mucho más fácil para todos los ciudadanos. Exhibiendo una de las dos ya la persona estaría cumpliendo con el requisito. Lo práctico para la gente sería tener estas dos opciones. Hoy no existe eso, sino es solamente la licencia física”.

Sobre el final, se refirió además a la póliza del seguro e indicó: “Es lo único que en este momento se permite tener de manera digital”.

Documentación necesaria para conducir por Córdoba

Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte.

Licencia de Conducir física (formato tarjeta) NO digital. En la ciudad de Córdoba la versión digital sí tiene validez, pero no en la provincia o rutas como la Circunvalación capitalina. Esto se basa en la Disposición 39/2019 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, según la cual, la Licencia Nacional de Conducir digital es complementaria para circular dentro del país pero no reemplaza la física.

Cédula de Identificación del automotor en formato físico.

Comprobante de Seguro Obligatorio en vigencia, que puede ser formato físico o digital.

Condiciones exigibles para conducir por Córdoba

Número de ocupantes del vehículo de acuerdo a la capacidad del mismo y todos con cinturón de seguridad.

Luz baja encendida siempre.

Respetar velocidades máximas y mínimas permitidas.

Alcohol cero.

Menores de 10 años en asiento trasero.

No uso de dispositivos móviles (celulares)

Matafuego y balizas portátiles y normalizadas.

¿Cómo puedo conocer sobre mis multas en Córdoba?

Las multas por infracciones de tránsito emitidas por la Policía Caminera de Córdoba pueden consultarse y pagarse mediante la página oficial de Rentas Córdoba. Allí hay que ingresar los datos solicitados en el formulario y clickear el botón de “Consultar”. Inmediatamente se redirigirá a una pantalla con el detalle de la deuda pendiente, en el caso de existir.

*Con información de TN