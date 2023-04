El viernes 14 de abril cambió la vida para siempre de una familia de San Francisco, al recibir una dolorosa noticia. La más pequeña, de dos años, fue víctima de un aberrante abuso sexual. Esta novedad se la dieron a la madre, cuando llevó a su hija a un control pediátrico al Hospital J. B. Iturraspe.

Allí los profesionales le hicieron estudios y análisis, y se percataron que la menor había sido abusada y le detectaron una enfermedad venera o de transmisión sexual.

Pasaron doce días de ese registro, y por el momento el autor no fue identificado ni detenido. "Es una investigación compleja, pero estamos trabajando en el caso", explicaron desde la Fiscalía de Delitos Complejos.

Ante este desolador panorama, la madre de la niña decidió romper el silencio y realizar una publicación en las redes sociales.

El Periódico no da el nombre ni otros detalles del caso con el fin de proteger la integridad de la víctima.

La publicación de la mujer:

"Hoy rompo el silencio!!

Soy una mamá que está desesperada, angustiada sin dirección, mi hija tiene 2 años y me la arrebato un hdp enfermo de la cabeza, decidió por ella, le robó su infancia, le quito la confianza, le quiso apagar su sonrisa.

Con una mano en el corazón les pido a todos ustedes que hagan público esto ya que la justicia no hace nada!

El día viernes 14/04 fue el día en que llevo a mi niña a un control pediátrico en el hospital J. B Iturraspe porque no estaba bien donde se le hicieron análisis para saber que era lo que tenía, cuando una doctora me da la más cruel noticia de mi vida, mi niña, mi bebe, me la habían abusado!! repito dos años tiene mi angelito, ese día empezó el calvario de preguntas de la policía, medicas, enfermeras, yo sin entender cómo, cuando paso respondía cada pregunta una y otra vez mientras mi corazón se destrozaba, mi vida se paralizó en ese día, mi niña llorando mirándome a los ojos pidiendo ayuda y yo pidiéndole perdón por dejarla cuando tenía que ir a trabajar! ya pasaron 11 días donde anduvimos de aca para allá entre medio de doctores, psicólogos, fiscales y con todos los datos que les dimos y todos los análisis que le hicieron a mi hija estamos como el primer día sin saber nada, sin tener novedad. Un día nos citó el Dr. Alberione prometiéndonos que en 72hs tenía una respuesta y acá seguimos sin nada, un día nos dicen una cosa otro día otra.

¡¡Basta por favor, necesitamos respuesta!!

Ese infeliz sigue con su vida tranquilamente sabiendo que le arruino la vida a una criatura, sea quien sea tiene que pagar, el círculo es muy pequeño y puede estar lo mas cerca de mi niña y nosotros sin saber, hoy mi niña no puede caminar esta recuperándose cuando ella tenía una vida feliz y sana."