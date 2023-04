La galería de arte El Espacio tiene habilitada hasta fines de abril la muestra de la artista de San Francisco Liliana Bernardi (51) que está inspirada en las alas y ángeles.

Invitada por el curador de la galería, Eugenio Boc-Ho, Liliana trabajó sus obras con diferentes materiales, pero en todas está la esencia de las alas como hilo conductor. “Soy muy entusiasta, no me puedo decidir por una cosa y eso me pasa también en el arte porque no puedo elegir un material solo. Me gusta todo”, comentó con anterioridad a El Periódico.

En este caso la idea de las alas llegó porque sus hijas que ahora están creciendo van partiendo del nido familiar e incluso ellas están retratadas con una característica que las identifica en la muestra.