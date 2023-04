La Municipalidad de San Francisco avanza con las remodelaciones de plazas y espacios verdes: luego de finalizar intervenciones en la Plaza Cívica y en la plaza Vélez Sarsfield, así como en el Paseo del Ferrocarril, seguirán con trabajos en las plazas 1º de Mayo y General Paz. En paralelo, se llevará a cabo un relevamiento general de todos los espacios verdes ya existentes para saber qué necesita cada uno.

El secretario de Infraestructura, Néstor Gómez, destacó que estas obras buscan mejorar la calidad de vida a los vecinos. “Desde la Secretaría de Infraestructura siempre hablamos de pavimentación o de obras de cloacas, que son importantes, pero también el esparcimiento es muy importante. Por eso, por encargo del intendente Bernarte empezamos con la refuncionalización y la creación de nuevos espacios para ponerlos al disfrute de nuestros vecinos”, explicó.

Los trabajos comenzaron por dos plazas: Vélez Sarsfield y la Plaza Cívica. Además, el funcionario destacó que se recuperó el Paseo del Ferrocarril Mitre, con 1.600 metros de senda peatonal, cuatro plazas, una cancha de básquet 3x3 y nueva iluminación en todo el sector.

“No solamente se recuperó un espacio para el disfrute de los vecinos, sino que también agregó mucho para la seguridad de dos barrios que veían en la oscuridad esas vías abandonadas. Así como estuvimos en cuatro barrios en forma simultánea haciendo pavimento y cloacas, la idea fue estar en tres sectores renovando y recuperando espacios para el esparcimiento de nuestros vecinos”, sostuvo el funcionario.

Lo próximo

Gómez adelantó que las próximas intervenciones tendrán lugar en las plazas 1º de Mayo y General Paz, tal como lo anunció el intendente en la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

“Ya hemos terminado casi la parte administrativa necesaria para seleccionar la empresa que va a hacer los trabajos en las plazas en forma integral. Y se planificó, con un relevamiento general de todos los espacios verdes, qué necesitaba cada uno de ellos. En algunos irán juegos nuevos; en otros, nuevas luminarias, algunos bancos, bebederos, para refuncionalizar todas las plazas en forma integral”, destacó.

A su turno Virginia Ribba, una de las arquitectas que forma parte del equipo de trabajo municipal, se mostró satisfecha con el resultado que están teniendo: “Vemos que la gente se apropió del espacio, vemos que hasta por la noche traen las reposeras y se quedan jugando los niños hasta tarde. Eso nos pone muy contentos porque esa era la idea, revalorizar el espacio y hacer que la gente lo use y lo disfrute”.

Además, destacó la utilización del caucho en la instalación de juegos para los niños, lo que le dio color, pero también mayor seguridad. “Amortigua los golpes y evita caídas peligrosas. Esa es la idea del piso antigolpes, hasta ahora está dando muy buen resultado”.

Plaza Cívica: los cambios que se vienen

Las obras en la Plaza Cívica tendrán otra etapa. Los trabajos avanzarán hacia el sector del edificio donde funcionaba el Banco de Córdoba, zona que también se revalorizará.

Además, se rehará el solado que va desde el edificio del actual Bancor hasta el de Telecom. Allí se incorporará equipamiento urbano. “Tendrá bancos con respaldo para que la gente pueda sentarse, en diferentes modelos”, explicó Ribba.

En tanto, añadió: “Se va a hacer la ciclovía paralela a ese mismo sendero y se va a incorporar más verde en el sector que ahora tiene loseta. Los árboles se van a podar y se van a generar senderos de paso, dejando más espacio verde”.

En lo que respecta a la Plazoleta Italiana, el municipio trabaja a la par de la Sociedad Italiana y el escultor Damián Bolaño en la refuncionalización de ese espacio y del monumento a Rómulo y Remo.

La fuente

Lo que también será intervenido es la fuente de la Plaza Cívica. En este caso, adelantaron, estará ubicada en otro sector y tendrá mayores dimensiones. Para ello, se seguirá lo propuesto en el proyecto ganador del concurso de ideas que se realizó a fin del año pasado junto al Colegio de Arquitectos.

“Se planifica una fuente que va a estar ubicada en otro sector y que va a tener dimensiones importantes, mayores a la actual. Va a revalorizar y va a ser una atracción para toda la zona. Estamos en la etapa administrativa”, aclaró el secretario de Infraestructura.

El paisajismo, punto fundamental

El paisajismo es un aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de encarar este tipo de obras. La persona encargada de llevar adelante esta tarea es la paisajista Gabriela Ludueña, a cargo del diseño y planificación de espacios verdes en la Municipalidad de San Francisco, quien explicó su participación: “Las plazas fundamentalmente tienen vegetación, así que la tarea es estar atenta a lo existente, porque estamos actuando sobre espacios verdes que tienen arbolado importante de a lo mejor 40 o 50 años”.

“La plaza General Paz, por ejemplo, tiene el arbolado más viejo de la ciudad. Hay plátanos, la vereda que está frente a la Catedral tiene árboles muy añosos. Por el paso del tiempo algunos van deteriorándose, como los robles que forman parte de la vereda. Entonces hay que ver los que hay que cuidar y los que hay que reemplazar porque se secaron”, sumó.

“Ahora estamos tratando de incorporar plantas más bajas, canteros con flores y con distintas plantas que se adapten a las condiciones climáticas”, agregó la especialista.

Gómez detalló que hay cuestiones que van más allá del embellecimiento de los espacios, como por ejemplo la seguridad: “Los paisajes necesariamente tienen que cambiar, no solamente por una cuestión de modernidad, sino también de seguridad. Antiguamente nuestras plazas tenían ligustrines y hoy eso es opuesto a la seguridad. Por eso no solamente estamos refuncionalizando sino actualizando muchos espacios en función también de la seguridad”.

Árboles

Respecto al arbolado, Ludueña explicó que todos los años se planifica plantar según dónde hacen falta: “Tenemos un registro del arbolado y lo vamos viendo siempre en las plazas. Por ahí no parece que se plante porque los árboles son pequeños y les va mucho tiempo desarrollarse. El árbol no es inmediato, entonces a veces visualmente parece que no se hiciera, pero se plantan y se reponen en las plazas permanentemente”.

“Lo que se ha empezado a hacer desde el año pasado con mayor conciencia es el mantenimiento, es decir, el riego, la colocación de hormiguicida, acomodar los tutores; no es solo plantar, sino también seguir la planta para que se desarrolle bien”, agregó.

Fuera de los espacios verdes, y refiriéndose a los árboles de los domicilios, Ludueña indicó que existe un área dentro de la Secretaría de Infraestructura en donde se controla este tema y es, precisamente, el lugar en donde se deben solicitar permisos para extracción y poda. Además, en donde se asesora, a partir de una ordenanza, qué especies se pueden plantar en cada lugar, dependiendo de varios factores.

“Como recomendación, para hacer toda extracción de árboles de alguna propiedad privada hay que tener en cuenta que sobre la vereda hay cloacas, agua, gas. El trámite que se hace es justamente para autorizar y para hacerles conocer los servicios que pasan, a las distancias y a la profundidad que pasan, y los cuidados que se tienen que tomar para evitar accidentes”, apuntó Gómez.

Canchas de básquet

Entre las intervenciones que se vienen realizando en diferentes espacios verdes se encuentra la construcción de canchas de básquet, una iniciativa que surgió a partir del pedido de un niño al centro vecinal de su barrio, que llegó a los ojos del basquetbolista argentino Facundo Campazzo que se sumó al pedido, y que concretó el intendente Bernarte.

A las ya existentes, adelantaron, se sumarán seis nuevas. “Todo tiene un disparador y el disparador fue el pedido que hizo este pequeño de barrio Hernández a Campazzo. Campazzo se comunicó con Damián (Bernarte) y a partir de ahí salió un programa de mucho éxito. Fueron tres primeras, porque habían pedido una, Damián dijo de hacer dos más, y hoy tenemos seis.

“Se van a hacer seis más en barrio Jardín, Maipú, Las Rosas, El Prado, Savio e Independencia. En barrio Savio se va a hacer cancha completa porque ya estaban las dos jirafas”, explicó el arquitecto Federico Erguanti.

Al respecto, Gómez sostuvo: “Es una nota distintiva de Damián, que se dio cuenta de esta necesidad que tenían los vecinos y a partir de ahí se disparó toda esta remodelación y recuperación de espacios. Los vecinos quieren mejorar su sector, su calidad de vida con estos lugares de esparcimiento y permanentemente tenemos pedidos. Por eso hicimos este relevamiento integral de las plazas”.