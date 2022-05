El mes de mayo se va con una ola polar que llegó a gran parte del país, y San Francisco no fue la excepción. De esta manera al menos un par de días tendremos temperaturas bajo cero en esta zona, según lo manifestó el jefe de la Estación Meteorológica de la UTN, Roberto Bohn.

"Ola tiene unas condiciones que cumplir, por lo menos tres días de temperaturas extremas y todo indica que va a ser una ola polar", confirmó en La Mañana de El Periódico FM 97.1.

En este sentido, indicó: "Vamos a tener este lunes y martes con temperaturas bajo cero, mientras después subiría un poquito pero seguirá muy frío".

Bohn sostuvo que hacía mucho tiempo que el termómetro no daba con temperaturas bajo cero, y hoy fue el día más frío del año con -0,3°C, mientras que la térmica -1,2°C.

Además explicó que la ola polar se produce por una masa de aire frío que llegan desde el polo y vienen subiendo abarcando esta zona. "Llegan hacia el norte porque encuentran las condiciones necesarias para subir. Pero estamos en época por lo que no debemos sorprendernos", dijo.

Por último destacó que por suerte no se esperan días muy ventosos por lo que la térmica no bajará tanto. "Las máximas van a rondar en los 14°C o 15°C y no se esperan lluvias para estos días", finalizó Roberto Bohn.