"Los municipios no tienen excusa para seguir con la barbarie de basurales a cielo abierto"

El viernes 25 de septiembre se realizaron movilizaciones en varios países con el fin de reclamar por el cuidado del medioambiente y por medidas urgentes para frenar el cambio climático. En varias ciudades de Argentina, miles de jóvenes argentinos se unieron para participar de esa jornada de protesta, que en la Ciudad de Buenos Aires tuvo su epicentro frente al Congreso.

Además el lunes 27 de septiembre fue el Día Nacional de la Conciencia Ambiental con el fin de impulsar prácticas y actitudes responsables a la hora de relacionarse con el ambiente. Ese día recuerda la jornada de 1993 cuando por una rejilla de una casa de Avellaneda brotó gas cianhídrico producto de la mezcla de dos vuelcos industriales clandestinos y mató a siete personas. El caso no tuvo resolución judicial.

A partir de estas fechas, sin lugar a dudas, el cierre de septiembre es un gran marco para concientizar sobre los cuidados del medioambiente. Por este motivo, El Periódico Radio FM 97.1 dialogó con el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Sergio Federovisky, con el fin de analizar la situación en que nos encontramos y los proyectos que llevan adelante en materia ambiental en la Argentina.

La problemática de los basurales a cielo abierto

Tanto San Francisco como miles de otras localidades de la Argentina tienen un basural a cielo abierto y carecen de políticas públicas para la separación de residuos como de reciclaje.

Ante este panorama, el viceministro de Ambiente, opinó, que no debería costar tanto trabajo para que los municipios avancen en políticas de medioambiente para terminar con este tipo de basurales tan contaminantes.

"Estamos frente al principal problema ambiental de la Argentina, la basura. Nos deja frente a cerca de 5 mil basurales a cielo abierto, que son la forma en que los municipios disponen sus residuos", cuestionó.

Siguiendo con esta línea, Federovisky, recalcó: "Es el principal problema ambiental de la Argentina porque no tienen justificativos tecnológico, económico y fundamentalmente no tiene ningún justificativo ético".

"No hay nada que permita éticamente que hoy tengamos esta barbarie en materia de residuos sólidos urbanos como buena parte de la Argentina", dijo.

Por otra parte, apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri, indicando que en esos años el Estado Nacional no se involucró en estas políticas. "Creo que una parte importante de la responsabilidad de ese paisaje espantoso es que el Estado Nacional no se involucró en los últimos años en una política federal para tratar este problema", manifestó Federovisky.

"Cuando nosotros asumimos en el ministerio (de Ambiente) había un préstamo del Banco de Interamericano de Desarrollo (BID) que había sido despreciado por la anterior gestión. Y a lo largo de 4 años solo se había ejecutado el 18%, y cuando llegamos nosotros lo recuperamos y en un año y medio ejecutamos el 82% restante para políticas del cuidado del medioambiente", aseguró.

También agregó que actualmente están negociando para que a partir del año que viene contar con un préstamo de 400 millones dólares del BID con el fin de avanzar una política federal en materia de residuos sólidos urbanos.

"Ya hay proyectos de este tipo en Concordia, Mendoza, Villa María, área Metropolitana de Buenos Aires, y ahora se abrió la licitación para Lujan", sostuvo.

"Está claro que Argentina tiene problemas, pobreza, decadencia muy grande, pero nada de eso justifica que se trate a la basura tarándola a un pozo y prendiéndola fuego", enfatizó.

Federovisky, referente nacional del cuidado del medioambiente

Sergio Federovisky nació en Buenos Aires, el 1 de diciembre de 1962, es un biólogo, periodista y ambientalista argentino. Cumple un doble rol profesional desde hace más de treinta años, con coberturas en gráfica, radio y televisión, que han incluido premios nacionales e internacionales.

Desde el año 2016 a 2019 condujo el programa de TV Ambiente y Medio por la TV Pública, que ha sido galardonado con el Martín Fierro 2016 y 2017 al mejor programa cultural/educativo.

Desde diciembre de 2019 se desempeña como viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

Además este año participó de la producción “Punto de No Retorno”, un documental que alerta sobre el cambio climático, como consecuencia del calentamiento global, y plantea medidas urgentes que deben tomarse para afrontar el escenario futuro. Del mismo participaron científicos e investigadores del CONICET, de la NASA y personalidades de distintos ámbitos.

-¿Cómo viene atravesando este nuevo cargo de viceministro de Ambiente de la Nación?

Es una fuerte responsabilidad de trasladar a la política pública todas aquellas cosas que manifesté y expuse a lo largo de 30 años de carrera. Con la responsabilidad y el deseo de poder convertirlas en políticas de Estado y que tengan constancia y persistencia.

-Es un gran desafío.

No es una tarea sencilla. Pero lo más importante es poder mantenerse coherente con lo que uno pensaba antes de ser funcionario. En ese sentido me siento muy cómodo y nada de lo que pensaba antes es distinto de lo que pienso ahora. Simplemente que ahora tengo la responsabilidad convertir en acciones aquellas cosas que antes se manifestaban.

-¿Cómo ve las manifestación de los jóvenes?

Todo esto que hablamos se enlaza con las huelgas de los jóvenes contra la inacción en materia de cambio climático. Me parece que es correcto lo que hacen, está bien que todo el esfuerzo de la protesta vaya dirigido a los Estados que no lograron en los últimos 30 años diseñar dispositivos de políticas públicas que garanticen los cumplimientos en materia de reducción de gases invernaderos. No fueron los ciudadanos los que han fallado, no fueron las organizaciones ambientalistas las que fallaron, sino que fueron los Estados.

-¿Qué debería hacer desde el Estado y la sociedad para cuidar el medioambiente?

Se trata de adoptar compromisos y garantizar el cumplimiento de esos compromisos. Tenemos que terminar con las declamaciones y empezar a hacerlo. Es la política la única herramienta concreta donde se pueden promover políticas públicas que modifiquen las políticas colectivas. Si hay algo que aprendí en los últimos 30 años es que la invocación a los compromisos individuales no es suficiente.

Serios problemas con el transporte

La semana pasada, el Ministerio de Transporte de la Nación organizó la Semana de la Movilidad Sostenible, con encuentros diarios de diálogo y reflexión con participación de referentes del Gobierno nacional, provinciales, empresas y organizaciones. Entre los participantes estuvo el propio viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky.

"Tenemos ciudades en la Argentina que tienen serios problemas de transporte público. Y todavía estamos discutiendo si el diseño de ese transporte público tiene que ser o no en dirección a la sustentabilidad", cuestionó.

A la vez consideró que el transporte público debería ser en primer lugar eficaz: "Que permita que la población pueda transportarse sin tener que recurrir necesariamente al transporte privado que es más contaminante. Además tiene que ser necesariamente sustentable".

"Estamos tapizados de transporte público como el colectivo con combustible fósiles, y tenemos muy poco transporte sustentable como el tranvía o trolebús, el tren, subte", expresó Federovisky.

Argentina se sumó a la propuesta de un acuerdo global para enfrentar la basura marina y la contaminación plástica

A principios de este mes, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que conduce Juan Cabandié, a través de Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental, participó de la Conferencia Ministerial sobre Basura Marina y Contaminación Plástica que convocó a autoridades ambientales y gobiernos del mundo para dar un paso firme y reforzar el compromiso de establecer un nuevo acuerdo global que abarque la gestión ambiental de los plásticos para reducir el impacto sobre los ecosistemas acuáticos.

"Es otra de la situaciones que son muy deteriorantes del ambiente. Todo el mundo está hablando de la cantidad enorme de plástico que van a los océanos, mares y ríos y sin embargo las políticas públicas concretas para impedir esa situación prácticamente no existen. Por lo tanto tenemos que necesariamente avanzar dentro de cada uno de los países para garantizar que esa reducción sea concreta", destacó.

A la vez, indicó que en ese sentido "están participando desde el ministerio de ambiente con esta iniciativa de Naciones Unidas para un compromiso de reducción del plástico de un solo uso que es uno de los principales fuentes de contaminación de los océanos".