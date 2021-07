Cecilia Roffé, actual concejal de San Francisco, será otra de las precandidatas a diputada que competirá en las próximas elecciones legislativas 2021.

Integra la lista "Cambiando Juntos", que encabezan los precandidatos Luis Juez a senador y Rodrigo De Loredo para diputado, la cual se presentó este miércoles junto al resto de los integrantes del espacio que competirán en las PASO de septiembre, dentro de la alianza Juntos por el Cambio en Córdoba.

“Estoy contenta de que se haya tenido en cuenta nuestro trabajo y sobre todo al interior del interior. Este tipo de armado de lista muchas veces no se contempla esto, por eso estamos conformes con la participación que vamos a tener a nivel nacional en estas elecciones”, comentó la actual concejal de Juntos por el Cambio en San Francisco a El Periódico Radio 97.1 (Lunes a viernes de 17 a 19).

“Celebramos la posibilidad que nos da la democracia con estas PASO para que el voto popular pueda definir quienes serán los candidatos”, indicó.

Además consideró que Cambiemos se distingue por ser un espacio que está creciente y además tiene dirigentes de peso que pueden liderar.

Cuando se le preguntó por la interna dentro de la alianza al no acordar en las negociaciones previas a la conformación de listas, sostuvo que esto no debería traer inconvenientes: “Es una herramienta válida, estoy a favor de todo lo que sea participativo y democrático. Al tener tantos dirigentes con posibilidades me parece justo que se elija a través del voto de la gente”, dijo.

En este sentido, manifestó que desde su espacio vienen trabajando para una Argentina con futuro, con sueños y posibilidades. “Más allá de la coyuntura, pandemia y las vacunas, el país está sufriendo. Hoy 6 de cada 10 chicos están en la pobreza. Y no sólo pasa en las villas, también ocurre en San Francisco según Unicef”, remarcó.

“Hay que acercarse a la gente y solucionarle los problemas diarios como la pobreza, el trabajo, la falta de vivienda”, dijo.