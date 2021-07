Jóvenes no binarios y el cambio en el DNI: “Que nuestra identidad sea reconocida es glorioso”

El Gobierno nacional oficializó la última semana que las personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino puedan identificarse de esa manera con una tercera opción en su Documento Nacional de Identidad (DNI), utilizando la letra "x".

La noticia causó distintos tipos de respuestas, entre quienes están de acuerdo y quiénes no, y entre otros que creen que se podría avanzar un poco más. El Periódico entrevistó a dos personas de la ciudad no binarias, quienes explicaron cómo fue el camino para reconocerse y/o construirse y opinaron sobre esta nueva posibilidad.

“Me encanta la decisión, es un reconocimiento que necesitábamos, ser reconocidos en nuestro DNI. Que nuestra identidad sea reconocida es glorioso”, manifiesta Nicolás Durán, de Frontera, quien no sale de su asombro.

Durán adelantó que hará uso del derecho y reflexionó: “Decir que no también es hacer uso del derecho. Tengo el derecho de no hacer uso de ese derecho. Antes no lo tenía, así que no podía hacerlo, no podía decidir. Pero sí, lo voy a hacer, voy a poner la ‘x’ en mi DNI”, destacó.

En su caso, tuvo bien claro que no se identificaba con ningún género desde sus primeros años: “Podría decirse que recién en la adolescencia, ya más crecido y consciente de mí mismo; pero sabiendo que siempre fui diferente, me sentí distinto, ya desde niñe. Es algo que te hacen saber todo el tiempo y te lo hacen notar, que sos distinto”, contó.

Luego, Durán ejemplificó: “Está en las cosas que te dicen. Por ejemplo, ‘hacete hombre’, ‘no seas maricón’. Cosas así hacen cuestionar: yo no soy nena pero tampoco soy hombre, porque me ‘tengo que hacer hombre’. Eso es lo que te hace después cuestionar en la adolescencia y llegar a decir o a plantarse en ese fuera de la binariedad de los géneros. No soy ni mujer ni hombre, soy esto, y no me siento identificado con ninguno porque también me lo hicieron entender así”, agregó.

Para Nico, algo con lo que debe lidiar a diario es con la invisibilización: “No se quiere ni se reconoce desde el lenguaje, ni se permite construir desde otro lado porque vos te encontrás todo el tiempo con esa binariedad de géneros. No se encuentra solamente en una persona y en los seres vivos, les hemos dado género hasta a los olores. Hay fragancias de hombre y de mujer y a qué huele una mujer, quién dijo que una mujer tiene que oler a jazmín o a rosa o un hombre a amaderado. Le hemos llegado a poner género a la ropa, a los olores, al caminar. Todo eso hace más difícil el poder representarse como género no binario, como lo que de verdad sentimos. Es una de las cosas con las que más lidiamos diariamente. Y lo tenés que hacer todo el tiempo, porque todo está dividido por géneros, todo”, lamentó e insistió: “Todo está dividido por género, como si lo demás no existiera, como si quien está fuera de ese sistema no pudiera existir”.

Discriminación

Durán aseguró que el colectivo es discriminado. Incluso, sostuvo que se discrimina desde la propia lengua.

“Discriminación hay hacia el colectivo no binarie. Discriminación, invisibilización, se les cuestiona todo el tiempo su existencia y su realidad, su reconocimiento dentro de la lengua es cuestionado también. El mal uso de la ‘e’ en el lenguaje inclusivo, porque la ‘e’ en el lenguaje inclusivo no viene a representarnos a todos, a todas y a todes. La ‘e’ viene a representar al colectivo no binarie, a las personas que se sienten fuera de ser hombre o mujer. No puedo utilizar la ‘e’ para referirme a la totalidad de las personas, porque en la totalidad de personas también hay compañeras y compañeros trans que dieron su vida para poder ser reconocidos como ‘la’ o ‘él’ y al decir ‘le’ por la totalidad de personas estoy invisibilizando también la lucha de un colectivo que acompaño y me acompaña”, resumió.

En lo que tiene que ver con su persona en particular, sostuvo: “He notado discriminación para conmigo en diferentes momentos. Me marcaron comentarios, o más que marcar me han hecho cuestionar esos comentarios como ‘hacete hombre’ o ‘no seas maricón’. Me hicieron cuestionar al crecer si soy puto, o que el ser marica no te hace hombre pero tampoco te hace mujer. Te hace dispar o te hace alejar de esa binariedad. Y sentirte propio en tu cuerpo, llegar a ese autoreconocimiento es algo muy lindo. Pero hay que soportar siempre la mirada, la crítica, la invisibilización y la opresión hacia lo diferente, como lo es siempre”.

“No es darse cuenta de un día para el otro”

Guillermina Giaccaglia es otra de las personas que no se identifica con ningún género. En su caso asegura que es algo que se construye a partir de vivencias.

“Sinceramente no es un darse cuenta de un día para el otro. Es una construcción a lo largo del tiempo, son vivencias que van más allá de lo cotidiano. Podría decir que es una mirada propia y subjetiva del cuerpo, quizás una manera distinta de estar y habitar el mundo. También creo que para darse cuenta es necesario ir recolectando información para entender qué es lo que pasa”, afirmó en diálogo con El Periódico.

Respecto a las cosas que debe afrontar en la cotidianeidad en una sociedad en donde predomina lo binario, analizó: “Principalmente la invisibilización, sin dudas. La gente no está preparada ni informada lo suficientemente para preguntar a otro cómo quiere ser nombrado, por ejemplo”.

“Creo que lo que más vivo diariamente es el ser vista como una persona masculina por mi expresión de género. El error es dar por hecho. Hay que entender que el lenguaje hoy construye otras realidades, las hace tangibles, eso buscamos”, añadió.

Guille concuerda con que es difícil estar inserto en una sociedad binaria y que existe discriminación. “Obvio, hay hechos concretos, a la vista. Lo vemos todos los días, en carteles que señalan ‘hombres’, ‘mujeres’, en los baños de cualquier lugar, en cualquier formulario, en la vida entera. Cuando no se nombra como tal es discriminación, así se siente. Y una invisibilización total de todo lo construido a nivel personal”, relató.

La ‘x’ en el DNI

Respecto a la ‘x’ en el DNI, Guille cree que se podría ajustar. “La ‘x’ me parece un poco limitante, no se trata de un tercer género, porque no existe una sola manera de ser no binarie. Yo existo como un género fluido, de acuerdo a mis vínculos, de acuerdo al momento en el que me encuentre, por ejemplo. Y así también existen otras realidades no binarias que deberían ser nombradas como tal”, dice.

Y concluyó: “Se habla de esto como un ‘gris’ de un todo, pero eso sería ser alguien indefinido. Y justamente eso no somos, lo tenemos bien clarito, digamos, es mucho más que la ‘x’. De todas maneras, me parece un gran avance. Claro que voy a realizar el cambio en mi DNI. Creo que a muchas personas con esto les va a explotar el cerebro”.