El empresario sanfrancisqueño Antonio Di Monte envió una carta al director nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), Santiago Juan Rodríguez, a quien le solicitó rever la respuesta en el lugar de nacimiento que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI), ya que en ese ítem aparece la provincia y no la localidad de origen. Por ejemplo, quien haya nacido en San Francisco notará en el reverso de su DNI tarjeta que el lugar de su nacimiento que aparece es Córdoba, haciendo referencia a la provincia.

En este sentido, Di Monte sostiene en la misiva: “Señor Rodríguez, sepa Ud. que yo no nací en Córdoba, ni en la ciudad de Córdoba Capital ni en la Provincia de Córdoba, yo nací en un lugar específico, identificado geográfica y políticamente como San Francisco (Córdoba)”. Luego agrega: “Nuestro DNI es el documento principal que nos identifica y lo utilizamos tanto en la vida como al morir y que contenga semejante error es inadmisible.

Nadie nace en una provincia, se nace en una localidad que por supuesto, pertenece a una provincia”.

El Documento Nacional de Identidad se emite en formato tarjeta desde abril de 2012. Y desde ese entonces, pasaron dos gobiernos de distintos colores políticos pero en ningún caso se modificó esta cuestión.

Cuestionamiento

En otro fragmento de la carta, Di Monte, que fue agente consular de Italia durante 25 años y maneja una empresa funeraria, cuestionó: “Ahora bien, si Ud (en referencia a Rodríguez) cree que los ciudadanos necesitamos identificarnos solo con un número, pues retire todos los datos y entréguenos un plástico con una foto y un número y listo; así evitarían los problemas de identificación de géneros, de sexo, de domicilio, de lugar de nacimiento, etc. y punto. No cometerían más errores. Pero, ¡por favor!, es increíble que pleno siglo XXI identificado como el de las comunicaciones el documento fundamental comunique errores. Me encantaría oír una explicación coherente de porque actúan así…”.

Luego ejemplificó con los “daños colaterales” que -según su opinión- trae este error: “Un ejemplo del daño colateral que produce dicho error es cuando alguien que tiene ascendencia italiana fallece, en ese caso, como es sabido, un médico certifica el fallecimiento mediante un certificado preimpreso y al identificarlo debe poner solo y únicamente los datos que surgen del DNI y al llegar a lugar de nacimiento escribe: Córdoba. Ese certificado junto al DNI termina en un Registro Civil que labra un acta de defunción donde dirá que el extinto nació en Córdoba”, sostiene.

En relación a ello, agrega: “Cuando algún hijo sabiendo que por derecho de sangre tiene derecho a una ciudadanía italiana – cada día hay más de estos casos que ansían obtenerla para aventurar otra vida dentro de la Comunidad Europea – inician el trámite de reconocimiento de ciudadanía y se encuentran con que en el acta de nacimiento de su padre dice que nació en San Francisco mientras que en la de defunción dice que nació en Córdoba, y no puede creer lo que ven. Este error, no aceptado por ningún Consulado Italiano, los obliga a rectificar un acta errada culpa de la mala confección del DNI. Corrección que administrativamente demora meses o años y que si lo hace judicialmente tienen un costo de 40 o 50 mil pesos y demoras de varios meses”.

De esta manera, Di Monte afirma que el daño económico es tremendo y las enormes pérdidas de tiempo en esperas son importantes, “amén de las discusiones estériles con funcionarios locales”.

La carta completa

Director de Director Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER)

Sr. Santiago Juan Rodríguez

Me llamo Antonio Juan Carlos Di Monte, DNI 8.074.864, vivo en San Francisco (Cba), fui Agente Consular de Italia durante 25 años, tengo una empresa funeraria y quiero preguntarle lo siguiente.

¿Ud. me podría explicar porque en mi D.N.I. – como en los cientos que puede ver - en su anverso, en el renglón donde dice “LUGAR DE NACIMIENTO” está impresa la palabra “CORDOBA” cuando en realidad yo nací en San Francisco, Provincia de Córdoba?

Señor Rodríguez, sepa Ud. que yo no nací en Córdoba, ni en la ciudad de Córdoba Capital ni en la Provincia de Córdoba de 165,310 km² de superficie, yo nací en un lugar específico, identificado geográfica y políticamente como “San Francisco (Córdoba)”.

Nuestro D.N.I. es el documento principal que nos identifica y lo utilizamos tanto en la vida como al morir y que contenga semejante error es inadmisible.

Sr. Rodríguez, nadie nace en una provincia, se nace en una localidad que por supuesto, pertenece a una provincia.

Pero, vaya que sutileza, parece que para los que nacen donde vive Ud. el error que cometen es más inteligente, al menos le agregan una palabra que determina que Uds. nacen en: “PPROVINCIA DE BUENOS AIRES” y no en “BUENOS AIRES”, ya eso es una gran cosa.

Ahora bien, si Ud. cree que los ciudadanos necesitamos identificarnos solo con un número, pues retire todos los datos y entréguenos un plástico con una foto y un número y listo, así evitarían los problemas de identificación de géneros, de sexo, de domicilio, de lugar de nacimiento, etc. y punto. No cometerían más errores.

Pero, ¡por favor!, es increíble que pleno siglo XXI identificado como el de las comunicaciones el documento fundamental comunique errores.

Me encantaría oír una explicación coherente de porque actúan así, por favor dígamela.

Si el diseñador gráfico y el informático que diseñó nuestro D.N.I. fueran empleados de mi empresa le aseguro que al segundo día no trabajarían más.

Si Ud. se hubiese tomado el trabajo de ver como diseñaron en otros países los mejores DNI los hubiese copiado y listo, total el costo es igual.

Un ejemplo del daño colateral que produce dicho error es cuando alguien que tiene ascendencia italiana fallece, en ese caso, como es sabido, un médico certifica el fallecimiento mediante un certificado pre impreso y al identificarlo debe poner solo y únicamente los datos que surgen del DNI y al llegar a lugar de nacimiento escribe: Córdoba

Ese certificado junto al DNI termina en un Registro Civil que labra un acta de defunción donde dirá que el extinto nació en Córdoba.

Cuando algún hijo sabiendo que por derecho de sangre tiene derecho a una ciudadanía italiana – cada día hay más de estos casos que ansían obtenerla para aventurar otra vida dentro de la Comunidad Europea – inician el trámite de reconocimiento de ciudadanía y se encuentran con que en el acta de nacimiento de su padre dice que nació en San Francisco mientras que en la de defunción dice que nació en Córdoba, y no puede creer lo que ven.

Este error, no aceptado por ningún Consulado Italiano, los obliga a rectificar un acta errada culpa de la mala confección del DNI. Corrección que administrativamente demora meses o años y que si lo hace judicialmente tienen un costo de 40 o 50 mil pesos y demoras de varios meses.

El daño económico es tremendo y las enormes pérdidas de tiempo en esperas son importantes, amen de las discusiones estériles con funcionarios locales. ¿Y sabe por qué?, porque la diferencia de poderes entre un estado imbécil y un simple ciudadano son siempre ganadas por el más poderoso. Eso me irrita y me hace preguntarle ¿Es tan difícil en nuestro país que los funcionarios hagan las cosas una sola vez y bien?

Me he tomado el trabajo de ver a través de internet y noté que debemos ser el único país del mundo donde el documento fundamental de sus ciudadanos contenga semejante error, pero navegando y escribiendo su nombre me sorprendí leer también que ya fue imputado en defraudaciones al estado, no pudiendo ver cómo terminaron esas causas.

Sr. Rodríguez espero su repuesta.

Antonio Di Monte