El intendente Ignacio García Aresca volvió a evitar este martes una confirmación sobre si será precandidato en la lista de Hacemos por Córdoba para las próximas elecciones legislativas nacionales, aunque reconoció que su nombre "suena en todos lados" y que la candidatura se definirá en esta semana: "Desde el lugar que esté voy a seguir trabajando por San Francisco", dijo el intendente.

El jefe municipal estuvo presente en la mañana de hoy para supervisar la entrega de las Tarjetas AlimentAR en el predio de la Sociedad Rural junto al ministro de Desarrollo Social del Gobierno de Córdoba, Carlos Massei. Ambos se refirieron a la conformación de las candidaturas de Hacemos Por Córdoba.

"Hemos presentado los partidos políticos que integramos Hacemos por Córdoba una alianza. Estamos muy contentos porque tenemos 16 partidos que nos acompañan, siete más que las anteriores elecciones legislativas nacionales. Y también partidos que, hay que decirlo, son tradicionales. Este es un modelo de Hacemos por Córdoba de trabajar desde el diálogo. Este es un proyecto político que se genera con matices. Por eso estos partidos tienen sus matices. Por ejemplo el Partido Socialista, que nos acompaña a nosotros pero en Buenos Aires acompaña a otras alianzas. El GEN lo mismo. Sin embargo, acá en Córdoba apuestan a Hacemos por Córdoba. El sábado se van a presentar las listas y ahí voy a dar la respuesta. Vamos a presentar a los mejores hombres y mujeres que nos representen. Estamos trabajando para eso", expresó Massei.

A su turno, García Aresca agregó: "Soy una persona que siempre he pensado, pienso y voy a seguir pensando por San Francisco. Ocho años voy llevando como intendente y creo que he puesto y voy a seguir poniendo todo por la ciudad. Ser parte de un equipo donde lo tengan en cuenta, porque todos sabemos que el nombre mío suena en todos lados demuestra el trabajo que tiene esta ciudad. Esto uno no lo puede hacer solo si no es con el acompañamiento de todo un equipo y porque la ciudad también acompaña. Veremos en qué va a terminar el fin de semana, tengo un pensamiento de seguir viendo a la ciudad para que siga creciendo y para eso voy a seguir trabajando. No hay una posibilidad de que no pueda seguir pensando en el crecimiento de la ciudad".

Seguidamente, sobre si será precandidato, añadió: "Lo dijo el ministro, que es uno de los integrantes de este esquema. Fue ministro de Gobierno, es ministro de Desarrollo Social, conoce las realidades de todo este proyecto y ellos lo van a definir. Y en algún momento si me llaman para tener una reunión para ver cuál va a ser el destino del esquema de Hacemos, ahí definiré qué situación voy a llevar adelante".

"Yo estoy muy convencido de que desde el lugar que esté voy a seguir trabajando por San Francisco, porque es mi manera y mi forma de pensar y de trabajar", cerró el intendente.