Cabizbajo ante el golpe judicial recibido, el fiscal federal Luis María Viaut dijo sentirse “convencido de mi inocencia” al indicar que no existe una sola prueba que lo vincule con ningún hecho de pedido de dinero (coimas) e indicando además que “no hubo ilicitud” respecto al segundo hecho por el cual estaba procesado que era tráfico de influencias.

En un caso sin precedentes en la Justicia de Córdoba, el fiscal federal de San Francisco fue condenado hoy a 5 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Su abogado, Tristán Gavier, quien había pedido previamente la absolución de su defendido, pidió paciencia para ver qué dicen los fundamentos del Tribunal Oral Federal dentro de los próximos días: “Sí confirmo que vamos a interponer recursos de casación ante la Cámara de Casación Penal, entendemos la inexistencia del primer hecho donde no hay una sola prueba en contra de mi defendido. El segundo hecho, a pesar de haber prueba, consideramos que no había delito”.

Gavier agregó que hasta que no se quede firme la sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia no se va a ejecutar la pena hacia Viaut: “La Cámara de Casación Federal Penal puede revocar la sentencia”, señaló y aclaró que su defendido conserva fueros y que será el procurador general de la Nación quien deba decidir si ordena o no la destitución”.

El abogado afirmó que Viaut continúa sus funciones como fiscal, aunque con pedido de licencia: “Viaut se sometió a este juicio, se cree inocente y cada vez que sea citado por la Justicia va a comparecer”, concluyó Gavier.