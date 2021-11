Después de dos shows en marzo, el próximo viernes 10 de diciembre vuelve La Barra a Bomberos de San Francisco, en otra noche a puro baile y para despedir el año con la histórica banda de cuarteto.

Las entradas anticipadas se conseguirán desde el martes 7 al viernes 10 en boletería de Bomberos, en horario de 19 a 21.

El grupo se encuentra mostrando los temas de su último disco "25 años", el número 41 que ya sacaron, que incluye 14 temas (ocho de ellos nuevos) y otras grabadas en vivo. Mentirosa, Día tras día, Porque no te encontré, Este amor o Si tu amor no vuelve, son algunas de las canciones que forman parte de este disco.

Además, claro, no faltarán los éxitos de toda su historia.

En marzo pasado, todavía con la capacidad muy limitada por la situación sanitaria, el gran interés que despertó el grupo obligó a agregar una fecha un día antes, ya que se habían agotado las entradas para el la fecha inicial.

En aquellos días, Carlos de Piano, músico y uno de los fundadores de este grupo que lleva más de 26 años de trayectoria, había mostrado su alegría por reencontrarse con el público de nuestra ciudad y la región.

-Cuando te nombro al Gigante de Bomberos, ¿qué recuerdos te vienen a la mente?

Siempre que me hablan de Bomberos, más allá de que hemos vivido momentos hermosos, me viene a la memoria el recuerdo de Gary, que no sé por qué lo relaciono siempre con Bomberos, fue nuestro compañero en Trulalá, yo no sé si porque quedó trunca una actuación que íbamos a hacer juntos. Pero Bomberos nos ha dado grandes alegrías y nosotros hemos sido muy felices con la gente de San Francisco y zona que no nos falló nunca. Hoy, la repercusión que ha tenido el show que vamos a brindar llega a un punto muy alto en el sentimiento del grupo, porque que nos sorprendan agotando dos noches y eso nos llena de alegría.