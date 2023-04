Nito Mestre llega a San Francisco

Nito Mestre llegará a San Francisco el domingo 14 de mayo a las 21: se presentará en Teatro Mayo con su nueva gira “Mi vida en canciones”. También actuará la Orquesta Sinfónica Cordobesa Ginastera.

Por primera vez en su carrera, el artista recorrerá toda su historia musical a través de sus grandes éxitos, invitando al publico a recorrer junto a él todas las emociones vividas.

Nito Mestre se inició en la música en los últimos años de sus estudios secundarios cuando junto a Charly García decidieron formar el dúo Sui Generis, que sin dudas marco un hito en la música popular de habla hispana.

Lanzaron ocho discos editados (cuatro en estudio y cuatro en vivo) e infinidad de shows en vivo. Pronto Nito se convirtió en una estrella y en referencia musical y de identificación de la utopía perseguida y deseada por los jóvenes de toda Latinoamérica a mediados de los años 70, mostrándoles que podían soñar lo que quisieran hacer y ser y que todo era posible.

Disuelto Sui Generis, y habiendo editado un álbum con el grupo Porsuigieco (integrado junto a Charly García, Raúl Porchetto y León Gieco, donde Nito aporta su composición titulada “Fusia”), lideró una banda a la que llamó Nito Mestre y los Desconocidos de Siempre con la cual participó durante cuatro años editando tres discos convirtiendo en rotundos éxitos canciones de su autoría como “Y Las Aves Vuelan”, “Algo me Aleja, Algo Me Acerca”, “Fabricante de Mentiras” y “Algo me aleja, algo me acerca”, entre muchos otras, realizando una intensa cantidad de presentaciones en vivo, agotando entradas y destacado por los medios especializados como grupo musical del año.

A partir de 1981, Nito continuó su carrera en solitario, donde se concentró en la composición y escritura, a la búsqueda de esa melodía, enfocándose en recorrer el misterio de la inspiración y volcando la misma en canciones argumentales que provengan de la vida y de lo que experimenta y observa.

Como solista, Mestre lleva lanzado once discos entre los cuales registra dos álbumes en vivo y una colección inmensa de éxitos tales como “Hoy Tire Viejas Hojas”, “Distinto Tiempo”, “Como Aliento de Mi Vida”, “Ballenas”, “El Juego de los vivos y los tontos”, “Te Adoro Desesperación”, “Hay formas de llegar”, “Flores en el mar” y “Trip de Agosto” entre muchos otros.

Cada presentación en vivo de Nito Mestre se convierte en una avalancha que arrasa con los espectadores, que prácticamente los deja sin respirar, ni pensar ni distraerse y que captura su atención, engulléndolos durante dos horas y los convierte en personas distintas de las que ingresaron a la sala. Traslada a los espectadores a un lugar que jamás imaginaron, completa e intensamente cargado de recuerdos, nostalgia y emociones de toda una vida musicalizada con su música.