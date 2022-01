La Mona Jiménez pasó por el programa No es tan tarde, que se emite por Telefe, y contó una anécdota que muchos desconocían.

Al ser consultado por el conductor del ciclo, Germán Paoloski, sobre un episodio en el que fue protagonista un puma, el mandamás del cuarteto confirmó el hecho y se explayó.

Según narró, sucedió en la provincia de San Luis luego de un baile. “’El Turco’ García, que era mi chofer, no quería que saliera –a bailar- esa noche –tras el show-. Me bañé, me cambié y cuando voy a salir, se me abalanzó un puma. No era malo, pero igual. Después lo soltaron y cuando me fui a la cama, el puma me saltaba”, recordó Jiménez, lo que despertó las carcajadas de todo el estudio.

La Mona, que viene de realizar un show sorpresa en el Buen Pastor el pasado mes de diciembre, se prepara para el Festival Bum Bum. El espectáculo se desarrollará en dos jornadas durante enero. (La Popu)