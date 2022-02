Una mujer usó el cuaderno de comunicaciones de su hijo para pedir ayuda la maestra y denunciar que era víctima de violencia de género, informaron fuentes policiales y judiciales que agregaron que la pareja ya fue detenida en la localidad mendocina de Godoy Cruz.

"Seño, sé que puedo contar con usted, necesito que me ayude y cuando lea esta nota, por favor mande a la policía a mi casa, mi pareja me pega y no tengo celular, su nombre es, (agrega el nombre de su agresor)", es la nota que escribió la víctima.

El hecho, que se dio a conocer en las últimas horas, ocurrió en la tarde del martes, cuando el niño ingreso a la escuela y le entregó el cuaderno de comunicaciones a la docente quien contuvo al niño.

En este contexto, la docente luego de leer la nota dio aviso a las autoridades de la escuela y activaron el protocolo dispuesto por la Dirección General de Escuelas (DGE) y a su vez realizaron la denuncia policial correspondiente.