Los directivos de Generación ZOE, que encabeza Leonardo Cositorto, no asistieron el martes a la audiencia convocada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para que respondieran en el sumario por supuesta comisión de una estafa, al promocionar la operación de valores negociables pese a no estar habilitada para ello.

La convocatoria llegaba en momentos en el que pesa sobre Cositorto un pedido de captura internacional requerido por Interpol, luego de que su holding fue denunciado por presunta estafa y defraudación al fisco, de acuerdo con una denuncia penal que presentó el fiscal federal Eduardo Taiano.

También a esa investigación inicial se sumó la información que obtuvo la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

"Los directivos de Generación Zoe no fueron hoy a la audiencia pero eso no cambia la evolución de la investigación que lleva adelante la CNV. Es una investigación secreta así que de momento no se pueden dar detalles, pero lo que ocurrió hoy en nada modifica la investigación de irregularidades en actividades que están reguladas por la Comisión", explicaron a Télam desde el organismo que dirige Adrián Cosentino.

El lunes por la noche la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió un pedido de captura internacional contra Cositorto por dirigir y promover, junto con otras siete personas, el "haber acordado asociarse para cometer ilícitos indeterminados, simulando ser una empresa de la fachada "ZOE" y "Al Coaches SAS" dedicada al dictado de cursos de Coaching, Mentoring, Trading, entre otros, con una solvencia extraordinaria a sabiendas que no contaban con los fondos suficientes para llevar adelante la operación financiera".

En su alerta, Interpol sostuvo que Cositorto y sus socios habrían inducido al error a los damnificados "haciéndoles creer falsamente que al realizar un depósito de dinero que se instrumentaba a través de simples recibos, los imputados se encontraban en condiciones de pagar por lo menos un interés de un 7,5% mensual en dólares".

"Sin embargo, no contaban con los fondos para responder a lo prometido, dejando de asistir a la oficina, la cual fue cerrada definitivamente en febrero de 2022, sin dar respuesta alguna a los requerimientos de las víctimas perjudicadas, ocasionándoles un perjuicio en su patrimonio", afirmó la Organización.

Sumario

El 7 de enero la CNV inició un sumario administrativo a Generación Zoe S.A., Universidad del Trading S.A. y Leonardo Nelson Cositorto por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales.

A eso se sumó la emisión de una alerta internacional en el portal de IOSCO, organización que agrupa a los reguladores del mercado de capitales del mundo, y a los reguladores de Colombia, España y Paraguay, donde también se detectaron actividades de la empresa que encabeza Cositorto.

Generación Zoe está acusada de llevar adelante una estafa piramidal conocida como esquema Ponzi en la que se convence a la gente de entregar ahorros y a que hagan ingresar a nuevos participantes a cambio de mayores beneficios.

Según promocionaba a los supuestos inversores, Zoe tenía activos como una criptomoneda llamada Zoe Cash que pasó de valer cerca de 30 centavos de dólar a principios de año a poco más de 1 centavo en la actualidad (-97%) y se ufanaba de garantizar un retorno del 7,5% al 10% mensual o de hasta el 120% anual en dólares, además de haber empezado a invertir en múltiples negocios como el fútbol, la gastronomía, "el metaverso" y los NFT. (Télam)