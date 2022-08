Fernández: "Pasamos momentos económicos difíciles y algunos se encargan de hacerlo aún más difícil"

El presidente Alberto Fernández afirmó este viernes en Santa Fe que algunos sectores "se encargan de hacer aún más difícil" la situación económica actual pero sostuvo que "ni siquiera la voluntad" de esos grupos "va a doblegar la decisión" del gobierno nacional y ratificó que "no se va a parar" la obra pública ni la construcción de viviendas en todo el país.

Acompañado por los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Transporte; Alexis Guerrera, y junto al gobernador santafesino Omar Perotti, el Jefe de Estado encabezó esta tarde el acto de puesta en marcha del servicio ferroviario que conecta Cañada de Gómez con Rosario después de 45 años de inactividad.

"Esa obligación no va a parar, así como ninguna de las 5 mil obras públicas que estamos construyendo. No van a parar las 100 escuelas técnicas que estamos construyendo a lo largo y ancho del país, ni las 120 mil viviendas que estamos construyendo. Nuestro deber esta con ustedes, no con otros"

"Claramente pasamos momentos económicos difíciles y algunos se encargan de hacerlo aún más difícil", dijo el Presidente durante su discurso, en el que añadió: "Sergio (Massa) sabe, como yo, la obligación que tenemos con cada uno de ustedes", en el marco de la primera actividad oficial que ambos comparten tras la asunción del exdiputado en el cargo el miércoles último.

"Esa obligación no va a parar, así como ninguna de las 5 mil obras públicas que estamos construyendo. No van a parar las 100 escuelas técnicas que estamos construyendo a lo largo y ancho del país, ni las 120 mil viviendas que estamos construyendo. Nuestro deber esta con ustedes, no con otros", aseveró el mandatario.

Impulso a los trenes

En ese marco, dijo que además de luchar por la unidad de la coalición gobernante del Frente de Todos se debe "luchar por la unidad de los argentinos" y valoró al ferrocarril como elemento de desarrollo comunitario y económico.

Como en sus últimas apariciones públicas, el Presidente insistió en que en el ámbito de la política "no todo es lo mismo" y contrapuso decisiones como la nacionalización de los trenes tomada por Juan Perón en la década de 1940 con aquellas tomadas "en los años 90" cuando "alguien pensó que los trenes estaban de más", en relación a la gestión de Carlos Menem.

En ese sentido, dijo que en su Gobierno se entiende al ferrocarril como "un medio de transporte importantísimo para desarrollar comunidades y economía".

"Cristina (Fernández, durante su presidencia) llamó a una licitación para hacer esto", recordó en referencia a la reactivación del ramal, y señaló que "quien la sucedió dijo que eso no había que hacerlo" en referencia al expresidente Mauricio Macri.

Fernández, asimismo, destacó que "como pensaban Perón, Evita, como pensó Néstor (Kirchner) y Cristina, yo creo que el tren hace falta en toda la Argentina", para que "termine con la desintegración del país y para que nos una".

El Jefe de Estado reivindicó además la búsqueda de la unidad del FDT y fue más allá: "Debemos luchar por la unidad de los argentinos".

Fernández, Massa y Guerrera arribaron en avión a la ciudad de Rosario, desde donde viajaron en el tren hasta Cañada de Gómez, en un trayecto de media hora.

De acuerdo al informe oficial, las formaciones cuentan con capacidad para 900 pasajeros y, potencialmente, podrán beneficiarse cerca de 2.000 pasajeros por día que se movilizarán entre las estaciones de Rosario Norte y Cañada de Gómez, un recorrido que demanda 2 horas y 10 minutos y que posee paradas intermedias en Correa, Carcarañá, San Gerónimo, Roldán, Funes y Antártida Argentina.

Perrotti: "Ramal que abre, región que progresa"

El gobernador de Santa Fe agradeció al Presidente y al ministro de Economía por la decisión de "reactivar" el sistema ferroviario en el país y aseguró en el acto que se hizo en la localidad santafesina de Cañada de Gómez que "ramal que abre, región que progresa".

"Gracias por la decisión, por invertir en el ferrocarril y particularmente en Santa Fe porque ramal que abre, región que progresa", dijo el gobernador peronista en contraposición a la frase del expresidente Carlos Menem, quien había advertido en su administración en los '90 que "ramal que para, ramal que cierra".

Perotti, quien participó del acto inaugural del tren junto a Fernández, Massa y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, resaltó en su discurso que "la reactivación de los talleres ferroviarios genera nuevos puestos de trabajo" y dijo que "esto habla a las claras de una fuerte decisión del Presidente de acompañar al ferrocarril y esta decisión es fundamental para aquellos que creemos en la producción y en el trabajo y para los que invierten".

"En este tren no va la carga, sino que viaja el trabajo y el esfuerzo de nuestros hombres y mujeres de Santa Fe, para que llegue a nuestros puertos y así el trabajo argentino llegue al mundo", agregó el gobernador.