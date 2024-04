Tras ser desplazado de la presidencia de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados, Oscar Zago anticipó que conformará un interbloque propio dentro de esa misma alianza de ultraderecha y aseguró que “hay personas que le mienten al presidente” Javier Milei y operan a contramano de lo que jefe de Estado decide".

“Hay cosas que hay que cambiarlas para no ser más de lo mismo. Pero si vamos a seguir siendo más de lo mismo y nos vamos a cagar en todas las normas y reglas, conmigo no cuenten”, afirmó enfurecido el legislador nacional tras quedar fuera del cargo, según indican fuentes del oficialismo, por pedido de la propia hermana del Presidente, Karina Milei.

Zago fue desplazado de la presidencia del bloque oficialista este miércoles luego de un escándalo protagonizado por integrantes del propio bloque que disputaba la presidencia de la Comisión de Juicio Político y tras enfrentarse abiertamente con el titular de la cámara, Martín Menem.

El escándalo legislativo expuso las diferencias internas y la falta de coordinación dentro del oficialismo en el Congreso.

“El Presidente había dado el okey a las designaciones en comisiones, pero hay algunos que interpretan que la opinión del Presidente es otra. O se hacen cargo de interpretar otras cuestiones o le mienten al Presidente sobre cómo son los hechos”, indicó Zago este jueves durante una entrevista con Radio 10.

Menem “fue el que mandó la comunicación e intentó levantar la reunión de una manera que no corresponde. Si no conocen el reglamento, que pongan a hojearlo un poco”, criticó el ahora expresidente del bloque.

Nuevo bloque, pero sin dejar el oficialismo

Tras el escándalo político, Zago afirmó que seguirá respondiendo a Javier Milei pero que creará un interbloque junto con los otros dos diputados que responden a él dentro del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

“Yo sigo perteneciendo al frente LLA con mi partido político. Nos juntaremos con los diputados y los legisladores porteños" y "se hará un interbloque del MID, tal como el PRO y otros partidos que tienen bloques e interbloques. Pero nosotros somos acompañadores del Presidente de la Nación”, remarcó.

Milei sigue en Estados Unidos

El presidente Milei se encuentra en Estados Unidos desde ayer miércoles, en lo que constituye su segunda visita al país norteamericano tras asumir la Presidencia de la Nación en diciembre.

El líder de la Libertad Avanza aterrizó ayer en Miami acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; su pareja, Fátima Florez, y el cineasta Santiago Oría, quien está a cargo de su producción publicitaria.

El mandatario argentino fue recibido por el embajador argentino, Guillermo Werthein, en el hotel donde se hospedará.

En la noche de ayer, Milei recibió la distinción "Embajadores Internacionales de la Luz" en medio de una cena organizada por la comunidad Jabad Lubavitch. La congregación ortodoxa judía tiene una sede en Nueva York que ya fue visitada por el presidente argentino en dos oportunidades.

Durante la ceremonia, que tuvo lugar en la Sinagoga "The Shul, Our Jewish Home" destacaron que este premio fue por “sus incansables esfuerzos por Israel y la comunidad global”.

La distinción es otorgada a determinadas personalidades “honrando su inquebrantable dedicación a difundir libertad, esperanza y positividad ante la oscuridad”. Ya es la 43° vez que esta congregación hace este tipo de celebración.

Más reuniones

Durante la jornada de hoy, Milei tiene previsto reunirse con el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

También realizará una exposición sobre su visión mundial en el Instituto de Políticas Públicas Jack D. Gordon (FIU).

Reunión con Elon Musk

Sin embargo, uno de los encuentros más esperados por el líder de LLA es un encuentro con el empresario multimillonario Elon Musk, previsto para este viernes.

Será el primer encuentro cara a cara entre Milei y Musk, por quien el mandatario argentino no oculta su admiración. Pese a que no se vieron personalmente, ambos han tenido señales mutuas de apoyo mediante redes sociales, especialmente X (ex Twitter), ahora propiedad de Musk y en la que Milei pasa varias horas al día y utiliza como principal medio para dar a conocer sus ideas y decisiones.

El viernes el Presidente fue invitado a la Fábrica Tesla Giga Texas en Austin. No se descarta que durante el encuentro pueda haber algún entendimiento entre ambos por la explotación de litio en Argentina, algo por lo que el magnate mostró un profundo interés y que el presidente argentino estaría dispuesto a ceder a capitales extranjeros.

Nuestro país posee uno de los principales reservorios de ese material necesario para la fabricación de baterías entre otros usos.

Con información de Cadena 3 y CBA24n.