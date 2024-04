Entre las repercusiones que dejó la reunión de anoche entre el presidente Javier Milei y la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, fue el hecho de que sonara el himno de Estados Unidos en un acto de la Presidencia, ejecutado por la banda naval argentina y transmitido en cadena nacional. Las imágenes, transmitidas esta madrugada, mostraron a los soldados argentinos poniéndose en posición para que sonara la canción nacional norteamericana.

Horas más tarde, y ajeno a las críticas, Milei encabezó un acto en la Aeroestación Militar Aeroparque, también junto a Richardson, por la firma del convenio por el cual se incorporó un avión Hércules C-130 a la Fuerza Aérea Argentina. Y nuevamente una banda militar argentina interpretó el himno norteamericano en pocas horas en un acto oficial de la Presidencia.

La transmisión del himno de Estados Unidos en plena cadena nacional, en Ushuaia y a pocos días de la conmemoración de la guerra de Malvinas, causó fuertes repercusiones y se añadió a los cuestionamientos por los avances estadounidenses en territorio argentino, mientras que, por el contrario, el Gobierno los presenta como positivos lazos de cooperación por los valores de “la libertad, la vida y la propiedad privada”.

El acto bilateral comenzó con el Himno Nacional, pero seguido a la canción nacional argentina, la banda naval ejecutó el himno de los Estados Unidos. Eso despertó una gran polémica en redes sociales.

En X (extwitter) fue donde se desplegó la furia de muchos argentinos que rápidamente hicieron tendencia “himno” y “traición a la patria”, señalando el "desafortunado" gesto de hacer sonar la canción patriota estadounidense apenas tres días después de que se conmemorara el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Cabe destacar que Estados Unidos tuvo un rol clave en el triunfo de Reino Unido sobre Argentina durante la guerra de 1982, siendo que le suministró abiertamente toneladas de equipos bélicos que superaron los 60 millones de dólares y contribuyó en la recolección de información a través de sus centrales de inteligencia.

“Cantaron el himno de Estados Unidos en cadena nacional, dos días después de conmemorar a los caídos en la guerra que tuvo lugar durante la dictadura militar y en el marco del plan cóndor, odian el país que gobiernan”, se indignó una usuaria de Twitter luego del episodio. En la misma línea, otras personas lo calificaron como una falta de respeto, un acto de cipayismo y una traición a la patria.

Del mismo modo, un usuario señaló que Milei “no viajó a Ushuaia el 2 de abril pero vino 3 días después a recibir a un militar extranjero y a dar un discurso completamente incoherente, a medianoche, en el que habló de luchar contra el comunismo”.

Los seguidores y trolls del Gobierno, por su parte, no tardaron en salir a justificar la situación aduciendo que se trató de una simple cuestión protocolar. “Hoy en Ushuaia se entono (sic) el Himno Nacional Argentino y el Himno Nacional de los Estados Unidos por protocolo. Lo que no fue por protocolo fue la Marcha de Malvinas, que la canto (sic) el Presidente, la Comandante y el Embajador de los Estados Unidos”, tuiteó el diputado bonaerense por La Libertad Avanza Agustín Romo. El legislador cerró su mensaje haciendo uso de la frase tuitera célebre entre los adeptos al oficialismo: “No la ve el que no quiere”.

Anoche, mientras aseguraba que el avance estadounidense en Argentina refuerza la soberanía en lugar de socavarla, Milei lanzó frases como "los argentinos tenemos una afinidad natural con Estados Unidos" y “el mejor recurso para defender nuestra soberanía es precisamente reforzando nuestra alianza estratégica” con dicho país.

Base naval con Estados Unidos

El desembarco desde Estados Unidos de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, no estuvo exento de polémicas, ya que la oposición cuestionó los estrechos vínculos de la gestión de Javier Milei con el país del norte. Sin embargo, esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió esa relación y también la creación de una base naval conjunta en Ushuaia, anunciada anoche en el discurso del mandatario desde la capital fueguina. En tanto, el portavoz aseguró que en la Casa Rosada entienden que la estación china en Neuquén -observada con recelo por la administración de Joe Biden- es “meramente científica y de investigación”.

“Fue a Ushuaia para mantener una reunión con Richardson y luego anunció el desarrollo de la base naval integrada entre los países, que constituye el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida, y convierte a la Argentina y Estados Unidos en la puerta de entrada al continente blanco. Esto es parte de nuestra integración al mundo occidental y desarrollado, para afianzar nuestra soberanía ante la invasión de buques extranjeros que durante años tuvieron vía libre para depredar nuestro mar”, aseveró en su tradicional conferencia de prensa Adorni. Esto ante los cuestionamientos de los detractores a la gestión libertaria, que hasta tildaron al Presidente de “cipayo” y advirtieron por la pérdida de soberanía.

Asimismo, frente a los cuestionamientos que hicieron desde la diplomacia estadounidense por la posible presencia militar de China en la estación espacial de Neuquén, Adorni reiteró que la intención del Gobierno es hacer una revisación en el lugar. “Entendemos que la actividad es meramente científica y de investigación. Se harán las inspecciones técnicas que sean necesarias”, indicó, en una línea similar a lo que le explicaron desde el Gobierno a Richardson cuando estuvo en Balcarce 50. Sin embargo, Adorni aclaró que anoche no se retomó el tema de la estación espacial con la jefa del Comando Sur y dijo que tampoco hay intenciones de rescindir, al momento, el contrato con el país asiático firmado durante el paso de Cristina Kirchner por el Ejecutivo.