En medio de negociaciones por la ley Bases, el megadecreto y el llamado Pacto de Mayo, el presidente Javier Milei volvió a criticar este domingo a la noche a gobernadores y sostuvo que su "gran error" fue hablar con ellos en forma "transparente y honesta", los acusó de que "no jugaron limpio" y recordó que cuando se mandó el proyecto de Ley de Bases se incluyó el capítulo fiscal "para ayudarlos a resolver un problema".

El Presidente brindó una entrevista a la cadena CNN e hizo un análisis de su gestión hasta el momento. Habló de la ley Bases y apuntó duro contra los gobernadores: “Evidentemente esta gente no quería jugar limpio”, les endilgó.

“Si tuviera que ver algún error fue haber ido a hablar con los gobernadores de una manera tan transparente y honesta porque nosotros cuando presentamos la ley Bases agregamos el capítulo fiscal básicamente para ayudarlos a resolver un problema. Y los gobernadores, en lugar de tomarlo como gesto de buena voluntad, lo tomaron como signo de debilidad y se pusieron a trabajar sobre el capítulo 4 para destrozar las finanzas públicas, romper el resultado fiscal y mandarnos a una híper”, acusó Milei en el diálogo con tuvo con la cadena de noticias.

“El mayor logro es haber evitado la hiperinflación”, fue la primera respuesta que dio Milei sobre el balance de lo que lleva de su gestión. También destacó el superávit fiscal. “Encaramos un ajuste fiscal muy fuerte. Pensábamos alcanzar el déficit fiscal cero para el año completo 2024 y lo hicimos con tanta fuerza que lo alcanzamos en el primer mes del año. Eso implicó cortar con la emisión monetaria”, apuntó.

La visita del Papa Francisco a la Argentina

También se refirió a la posible visita del Papa Francisco a la Argentina. Milei recordó su encuentro con el Pontífice que tuvo lugar en el Vaticano hace un mes atrás. “Fue una reunión muy linda. Estuvimos reunidos 70 minutos. Lo que le señalé es que iba a ser recibido con todos los honores de jefe de Estado”, recordó. Sin embargo, advirtió que no se lo debe presionar para que arribe en suelo argentino pero que, en caso de que suceda, va a ser “como un bastón humano” para él.

En ese sentido, señaló: “Esa decisión depende de él. Una visita de esas características va a tener una carga física muy grande. Me ofrecí a acompañarlo como un bastón humano, pero él debe tomar esa decisión de enfrentarla. Yo estoy dispuesto a acompañar”. Y comentó: “Pobre hombre, lo van a saturar de todo. Hay que ser muy respetuoso”.

"Los hijitos de cuatro patas"

Milei habló también de sus perros y contó que viven en la Quinta de Olivos. Consultado específicamente por su relación con sus mascotas, Milei reveló que lo primero que hace cuando se levanta es trasladarse hasta el sector de los caniles para pasar tiempo con ellos. "Me subo al carrito de golf ni bien me levanto, me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas, a Conan, Murray, Robert, Milton y Lucas que están en una parte de la quinta", detalló.

Milei contó que pasa aproximadamente una hora con sus perros, a los que les puso nombres de economistas históricos, luego retorna al chalet donde se ubica la residencia principal en Olivos y comienza a trabajar. Al respecto, aseguró que esa es "su forma de relajarse".