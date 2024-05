El vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Gas Natural Comprimido, Oscar Olivero, anunció hoy que ante la faltante de gas se suspenderá el suministro de GNC a las estaciones de servicio de todo el país. Además, en distintas provincias se restringió el consumo destinado a las industrias para garantizar el abastecimiento en los hogares, escuelas y hospitales.

Por otra parte, desde el Gobierno nacional informaron que el suministro comenzará a normalizarse en la noche de este miércoles tras acordar con Brasil la descarga de un buque de gas licuado con el cual hubo un problema en el pago Estado argentino.

"Hoy van a cerrar todas las estaciones (de GNC). La medida es para darle prioridad a los hogares, a las escuelas y a los hospitales. El adelantamiento del frío aumentó durante los primeros días de mayo el consumo del sector residencial de 10 millones de metros cúbicos a 60 millones. Al ser tomado tanto caudal, la presión en el gasoducto cae, y ahí comienza a peligrar el abastecimiento", detalló Olivero a Radio con Vos, quien también consideró que la situación se normalizará "en 48 o 72 horas".

El gas comenzó a escasear en las últimas semanas por las bajas temperaturas que se registraron durante mayo en buena parte del territorio nacional. Esta situación se agravó ayer cuando la petrolera brasileña Petrobras no autorizó a Enarsa, la empresa estatal que importa Gas Natural Licuado, a descargar un cargamento comprado de urgencia para intentar garantizar el abastecimiento.

En paralelo a la faltante en los surtidores, la falta de gas impactó en la actividad industrial del norte de la provincia de Buenos Aires, el Gran Rosario, Córdoba y Mendoza. Según una carta que la empresa santafesina Litoral Gas envió a las fábricas, las firmas fueron obligadas a cesar "a la mayor brevedad" el consumo de gas en sus instalaciones "hasta que medie comunicación expresa en lo contrario".

Por otra parte, el presidente de la Cámara de GNC, Marcelo Zanoni, resaltó que nunca se había dado un corte total de este tipo y aseguró que el Gobierno se demoró en avanzar con las obras necesarias para el funcionamiento del gasoducto Néstor Kirchner.

Durante una entrevista en Radio Con Vos, el empresario advirtió que ”la matriz del problema no es puntualmente el foco del GNC”, sino que “el problema es que el transporte y la distribución están totalmente en emergencia con respecto a lo que necesitamos consumir de gas”.

En ese sentido, aseguró que “desde 1984, el GNC fue creado como una política de Estado, y hasta hoy nunca faltó”, salvo en aquellos contratos que son “interrumpibles”.

Además, Zanoni afirmó que, según su visión, Argentina se enfrenta a una “tormenta perfecta” por una serie de factores: ”En Neuquén, las plantas de Salliqueló y Tratayén no están funcionando. Son plantas compresoras de gas, es decir que a Bahía Blanca le está llegando el 50% del suministro que le tiene que llegar. Bolivia, por otra parte, cortó el contrato con Argentina y no nos está bajando el gas. A la vez, no se hizo esta obra de dos meses que es la reversión del gasoducto del norte. Es decir, Bolivia tiene la obligación de pasarle a Brasil y se iba a triangular, Brasil nos iba a pasar el cupo que Bolivia no nos pasa”, afirmó.

Para completar el panorama, el dirigente apuntó contra el actual Gobierno: “Los barcos que se tenían que traer, por una mala planificación estratégica del Gobierno actual no se compraron a tiempo”.

Más allá de lo que ocurre con el gas, Zanoni advirtió que las dificultades pueden alcanzar al suministro eléctrico: “Esto implica que nos podamos quedar sin luz, porque las termoeléctricas se alimentan con gas y ocasionalmente con gasoil”.

Qué dijo el Gobierno

Esta mañana, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el buque de la empresa de combustible brasileña Petrobras comenzó a descargar la materia prima necesaria para paliar la crisis de la provisión del gas en el país.

“En relación a la situación del gas, llegó el buque empezó el proceso de traslado de ese material en las primeras horas de esta mañana”. Y estimó que la situación de provisión se normalizaría “en la noche de este miércoles, en todas las direcciones donde hay problemas en el suministro”.

La firma del país vecino aceptó esta mañana de miércoles las condiciones de pago del cargamento de GNL amarrado en el puerto de Escobar y comenzó su descarga, según confirmó la empresa Enarsa.

“Hoy a las 9.10 se recibió la confirmación de la carta de crédito emitida por el BNA (Banco Nación), de parte del banco designado por Petrobras”, comunicó la compañía desde su cuenta de “X”.

“Hubo un problema con la carta de crédito, hubo un rechazo de la empresa pero se terminó solucionando”, admitió Adorni. “Es el invierno más crudo en los últimos 44 años y la demanda se incrementó un 55%, lo que hace que ante tamaño aumento tengas un problema como el que tenemos hoy”, agregó.

“Estamos haciendo los esfuerzos para que no haya faltante de gas o que no se reiteren situaciones como estas. Claramente es un invierno atípico. Detrás de este barco hay otra decena de barcos que van a colaborar para que no haya faltante”, dijo.