A pocas semanas de que comience a jugarse la Liga Nacional de Vóley Femenino en San Francisco, una competencia que reunirá a 16 equipos durante dos semanas y que se llevará a cabo en el Superdomo, la capitana del equipo de San Isidro, Valentina González, habló sobre cómo ve al plantel y cómo encontró al club anfitrión para esta competencia tan importante.

Sobre la preparación para la Liga Nacional la capitana de San Isidro expresó: "Estoy muy contenta y muy feliz de estar acá en ‘Sani’. Tenemos un plantel muy prometedor, con chicas jóvenes y otras que aportan lo suyo desde la experiencia. Lo más importante es que es un grupo humano muy bueno, con mucho compromiso y mucha predisposición, eso es fundamental para obtener los resultados que nos propusimos para febrero”.

Luego de varios amistosos, la sanfrancisqueña argumentó que llevan jugando unos 55 sets. "Eso va a ser clave y lo que puede hacer notar la diferencia en febrero con respecto a los otros equipos. Estoy al tanto, nadie ha tenido esta cantidad de amistosos, y a nosotros nos vinieron bárbaro”, dijo.

González agregó que desde el primer amistoso hasta la actualidad es “notable” el crecimiento notable que tuvo el equipo: "Estamos teniendo desde noviembre una preparación óptima desde todo punto de vista. Esto es clave para cumplir los objetivos que nos propusimos”.

Con pasado en equipos de Liga Argentina, la jugadora habló sobre cómo encontró a San Isidro para esta propuesta. “Encontré un club muy preparado desde todo punto de vista. Me sorprendió para bien y cumplió todas mis expectativas. Creo que ‘Sani’ está preparado para dar este salto de calidad, como lo viene dando en el básquet hace muchos años y en el vóley con el segundo año con participación tan importante en torneos como este”.

“Espero que este sea realmente el año de San Isidro en Vóley y que arranquemos muy bien en febrero”, auguró.

La líbero manifestó lo que será para ella jugar con un club local y en su ciudad la Liga Nacional. “Ya lo estoy disfrutando a full, una de las metas personales que me propuse fue disfrutarlo al máximo. Estoy muy contenta porque así lo está siendo. Es muy importante el grupo, las chicas, el cuerpo técnico y todos. Estamos predispuestos a cumplir con los objetivos y es como que todo fluye perfecto. Sin dudas que para mí es un sueño porque voy a estar en San Francisco con mi gente”, subrayó.

Además recalcó: “Poder sentir que después de tantos años afuera puedo brindar y transmitir algo de todo lo que aprendí acá en San Francisco, para mí es un privilegio”.

Por último habló de lo que fue volver tras haber anunciado el alejamiento del vóley. “No me veía volviendo tan rápido, incluso había regalado rodilleras y brazitos. Tuve que volver a reclutar todo. La verdad que no me lo esperaba pero algunos dirigentes me hablaron y en cada reunión se le daba más forma a este gran proyecto que están llevando a cabo. Le estoy agradecida a San Isidro por permitirme vivir esto, por todo lo que están haciendo por nosotras como equipo”.