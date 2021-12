La Hidráulica de Frontera disputa este sábado el partido de vuelta de la final por el ascenso a la Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. Será a partir de las 17 en condición de visitante ante Atlético María Juana.

El Rojinegro viene de quedarse con el partido de ida por 2-0. El árbitro del partido será Franco Ceballos.

“Sabemos que no tenemos la altura necesaria y se nos complica la pelota parada, la sufrimos bastante en el año y sabemos que ellos juegan así con el 2 que es el lanzador, nosotros tenemos que saber presionar para que no lance -porque además lanza bien- y hacer la menor cantidad de foules posibles, no nos vamos a ir a cuidar. Vamos jugar como siempre, metiendo”, señaló el entrenador Mauricio Torres en diálogo con El Periódico.