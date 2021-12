La Hidráulica de Frontera visitará este sábado a Atlético María Juana por el partido de vuelta de la final por el ascenso a Primera A de la Liga Rafaelina. El Rojinegro consiguió una importante ventaja de 2-0 en su casa y quedó a un paso del sueño.

En ese marco, el entrenador Mauricio Torre brindó detalles de lo que significa jugar estas instancias para el club de Frontera. “El balance que hacemos es buenísimo porque ganando medio a ero ya es importante, hemos sacado una diferencia que no es grande, pero es una diferencia al fin. Estamos muy contentos con los chicos porque están haciendo un esfuerzo bárbaro y estamos muy felices porque lo que hablamos y planeamos lo estamos plasmando en la cancha”, explicó el DT.

“Habíamos empezado con la idea de jugar siempre con la pelota al piso, moviendo la pelota, algo que me gusta porque tengo jugadores capacitados para eso, pero contra Santa Clara no se pudo jugar así, había que meter, había que correr y nos adaptamos”, señaló Torres.

Primera experiencia, a un paso del ascenso

Para Torres no es una temporada más. Se trata de su primera experiencia como entrenador de primera división ya que antes se desempeñaba como entrenador de divisiones inferiores. “No tiene explicación, le escribí de nuevo al presidente, a la Comisión, porque apostaron por mí cuando se fue Juan Tonini, sabía manejar grupos de chicos, pero era mi primera experiencia como entrenador de primera, no es lo mismo. Hace más de 7 años que sigo al club, no me perdí ni un partido, creo que caí bien y supe tomar decisiones que me salieron bien, hicimos debutar a un pibe de reserva en una final y nos salió bien, yo estoy contento y sigo aprendiendo, me gusta escuchar mucho a los jugadores con más experiencia”, indicó.

“Los que venimos al club le ponemos toda la onda y si no estamos todos unidos es muy difícil llevar un club así para adelante, a veces con alguna diferencia, pero tiene que haberlas porque sino no se puede crecer, siempre respetándonos. Con Cristian (Camino) seguimos laburando como siempre en el club, por ser entrenador de primera no dejamos de barrer, cortar los yuyos, de marcar la cancha o arreglar un tejido, no nos sentimos importantes, venimos a las 6 de la tarde y ayudamos al club y después nos vamos a entrenar con los chicos hasta las 11 de la noche, es nuestro amor por el club”, agregó el entrenador.

El partido del sábado

Torres explicó que neutralizar el juego aéreo de María Juana será la clave en el duelo decisivo. “Sabemos que no tenemos la altura necesaria y se nos complica la pelota parada, la sufrimos bastante en el año y sabemos que ellos juegan así con el 2 que es el lanzador, nosotros tenemos que saber presionar para que no lance -porque además lanza bien- y hacer la menor cantidad de foules posibles, no nos vamos a ir a cuidar. Vamos jugar como siempre, metiendo”, señaló el entrenador.

"María Juana tiene un esquema distinto al de Santa Clara y pudimos plasmar un poco mejor nuestro juego, a veces nuestra cancha no nos ayuda, pero lo intentamos, es importante intentar jugar con la pelota, tenemos un jugador como Eder Molina que no le puede pasar la pelota por arriba, intentamos que la pelota le llegue al pie, es el jugador que hace la diferencia. Pero cuando no se puede jugamos por arriba, después Julián Ibarra (Cat. 2003) es importantísimo, tiene muy buen pie, tiene altura, es inteligente y cuando Eder esta tapado aparece él. Después tenemos a Alejandro Pérez y a Lucho Mozzi que nos dan esa experiencia, Maxi Taborda, Lucio Silioni, Renzo Boscacci que hizo un trabajo bárbaro. Es un grupo joven y están a la altura de estos partidos", agregó el entrenador.

El sueño, a la vuelta de la esquina

Conseguir el tan ansiado ascenso será sin dudas algo muy especial para La Hidráulica, pero también para Torres porque puede quedar en la historia del club disputando su primera temporada como entrenador principal de divisiones mayores.

"Sería un lindo regalo para la gente que confió en mí, es algo personal porque yo estoy donde el club me necesite, si hoy me necesitan acá estoy y si tengo que ir a reserva voy, si tengo que volver a inferiores también voy, estoy donde me necesiten. Sería muy importante darle una linda alegría a la gente, a la Comisión y a mi familia que me banca", explicó.